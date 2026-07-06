« C'est ridicule »… Panique en Argentine après l'arbitrage du match contre l'Égypte

La désignation par la FIFA de l’arbitre français François Litxer pour diriger le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte, mardi, provoque un vif débat en Argentine. Certains craignent une partialité liée à la rivalité historique née de la finale de la Coupe du monde 2022.

La chaîne argentine TYC souligne que son bilan récent n’est pas brillant et rappelle qu’il n’a jamais dirigé de rencontre de l’équipe d’Argentine, mais qu’il a expulsé Nicolás Tagliafico en Ligue 1, le 22 mars, lors de la défaite de l’OL contre Monaco (1-2).

Une vague d’indignation

Les réactions indignées se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux après l’annonce de cette nomination. « Une décision injuste. C’est ridicule ! », a commenté un internaute, tandis que d’autres réclamaient un changement d’arbitre : « Ne peut-on pas demander quelqu’un de plus impartial ? ».

Plusieurs médias et supporters argentins estiment que la désignation d’un arbitre français, dans un contexte de rivalité sportive exacerbée entre les deux nations après leurs confrontations récentes, pourrait affecter l’impartialité de la rencontre.

Un arbitre français

Si la presse argentine a reconnu la qualité globale de l’arbitrage de Letxer, elle a néanmoins disséqué ses dernières prestations, pointant notamment l’exclusion controversée de Tagliafico.

Le journal La Nación a réagi avec étonnement : « Surprise, c’est un Français, l’un des plus grands rivaux de l’Argentine. »

De son côté, le quotidien Clarín nuance : « Pour l’Argentine, cette désignation atteste d’une expérience malgré le jeune âge de l’arbitre. Ce sera aussi un test important pour lui, car il devra faire preuve de sang-froid face aux duels et d’une grande force mentale pour résister à la pression. »

« L’affaire Prestiani » resurgit

Le quotidien est également revenu sur la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica, rappelant qu’il s’agissait « de l’arbitre du match qui a déclenché l’affaire Prestiani », en référence à la polémique suscitée par ses décisions à l’époque.

Le site Ole va plus loin, affirmant que sa gestion de cette rencontre « a créé un précédent et donné lieu à une règle désormais en vigueur dans le football ».

Aucune objection officielle

Malgré la polémique, la Fédération argentine de football n’a pas formulé d’objection officielle à la désignation de Litkser, mais ce choix interpelle au vu des controverses suscitées par ses décisions depuis le début de la compétition.

Championne du monde en titre, l’Argentine affrontera l’Égypte mardi en huitièmes de finale, quatre jours après sa victoire haletante face au Cap-Vert. Une rencontre qui se jouera sous haute tension, l’impartialité de l’arbitrage ajoutant une pression supplémentaire.