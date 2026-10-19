Car, en réalité, même lors de la nette victoire 6-1 contre les Saxons, une entrée en jeu du Français n’était pas prévue. Max Eberl, membre du directoire chargé des questions sportives, l’a reconnu sans détour après la rencontre. Mais avec le choc de Ligue des champions contre Arsenal prévu mercredi prochain et Min-Jae Kim touché en cours de match, l’occasion s’est finalement présentée pour Boey.

« Min-jae avait quelques problèmes, il a donc dû sortir. Sacha donne 100 % à l’entraînement. Il s’investit à fond », a déclaré Eberl, évoquant la situation « extrêmement difficile » du latéral chez le champion d’Allemagne recordman de titres : « Cette fois, il était là. L’entraîneur l’a récompensé pour ses performances à l’entraînement. Et ça fait plaisir. »

Boey devait quitter définitivement le club munichois cet été. Il avait déjà passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt dans son ancien club, Galatasaray. Mais l’option d’achat, estimée à 15 millions d’euros, n’a pas été levée.

Pourquoi Sacha Boey ne joue-t-il plus au FC Bayern ?

Le FC Bayern l’avait recruté en janvier 2024 auprès du champion de Turquie en titre pour une indemnité de transfert de 30 millions d’euros. Depuis, il est devenu l’un des plus gros échecs du club sur le marché des transferts ces dernières années.

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Sur le côté droit, Konrad Laimer est titulaire et Josip Stanisic est actuellement sa doublure. Ce dernier n’a certes pas encore bien lancé sa saison, mais il devance nettement Boey dans la hiérarchie. À gauche, Alphonso Davies et la recrue Nathaniel Brown se partagent le temps de jeu. Et Boey ? Cet été, il a même été temporairement « écarté » des entraînements collectifs et a dû entretenir sa condition physique individuellement, car un transfert semblait encore possible.

Peu avant la fin du mercato, des rumeurs ont évoqué un possible transfert à Hambourg. Fulham aurait également manifesté son intérêt. « Sacha est en forme, mais, en concertation avec Vinnie [Kompany] et lui, nous avons décidé qu’il s’entraînerait individuellement, car des discussions sont en cours », avait expliqué le directeur sportif Christoph Freund à propos du traitement alors réservé à Boey.

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Sacha Boey quittera-t-il le FC Bayern cet hiver ?

Mais comme aucun transfert ne s’est concrétisé, Boey a réintégré les entraînements collectifs. Jusqu’à samedi, ces séances à la Säbener Straße étaient les seules occasions qu’avait eues le joueur de 26 ans de se montrer récemment. Puis, à la 77e minute contre le RB Leipzig, il a fait ses débuts inattendus cette saison.

Kompany disposait certes d’autres solutions avec Hiroki Ito, lui aussi peu utilisé, Jonathan Tah et Alphonso Davies. Mais Tah et Davies, au moins, ont été totalement ménagés compte tenu de l’avance de 6-0 et du match de mercredi prochain, lorsque le FCB recevra Arsenal en Ligue des champions.

Il pourrait même s’agir de la dernière apparition de Boey sous le maillot munichois. Ce n’était que la deuxième fois qu’il figurait dans le groupe retenu par Kompany pour un match de Bundesliga, et le club souhaite absolument s’en séparer cet hiver. Son contrat court jusqu’en 2028. Les Munichois accepteront probablement une perte financière considérable pour pouvoir retirer définitivement Boey de leur masse salariale.

Sacha Boey : performances et statistiques

Club Matches Buts Passes décisives Minutes jouées FC Bayern 39 1 5 1 673 Galatasaray 100 6 4 8 044



