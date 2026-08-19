C’est parti : l’AZ vend Troy Parrott pour 20 millions d’euros

Troy Parrott va quitter l’AZ pour le Real Betis, annonce Fabrizio Romano ce mercredi midi avec son célèbre « here we go ». Le club espagnol va verser vingt millions d’euros pour s’attacher les services de Parrott.

Dimanche, l’intérêt du Real Betis pour Parrott avait été révélé par Mounir Boualin. Trois jours plus tard, l’accord est donc bouclé.

West Ham United s’était auparavant montré concret pour Parrott, mais s’est heurté à un refus de l’AZ. Voetbal International a indiqué que le club de Hollande-Septentrionale avait dit « non » à une offre de 17,5 millions d’euros.

West Ham a alors décidé de se retirer, ce qui a permis au Real Betis de saisir sa chance. Le club, où Antony est également sous contrat, est bien disposé à payer les vingt millions d’euros réclamés par l’AZ.

Parrott est arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham Hotspur pour environ quatre millions d’euros, après avoir fait forte impression en prêt à l’Excelsior lors de la saison 2023/24.

À Alkmaar, Parrott avait de grands souliers à chausser après le départ de Vangelis Pavlidis vers Benfica, mais il s’en est très honorablement sorti avec 51 buts et 17 passes décisives en 97 matches.

En décembre, Parrott s’est aussi fait un nom sur la scène internationale. Avec deux buts contre le Portugal et trois face à la Hongrie, il a personnellement maintenu en vie le rêve irlandais de Coupe du monde. La qualification pour la phase finale lui a finalement échappé de peu.