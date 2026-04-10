C’est officiel : une star de l’Armée royale est suspendue trois mois pour dopage

Le Royal Army Club du Maroc a annoncé ce vendredi avoir reçu une décision officielle de la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) suspendant l'un de ses joueurs vedettes pour une durée de trois mois.

Le club s’apprête à affronter la Renaissance Berkane en demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, ce samedi.

Dans un communiqué officiel, le club a expliqué : « Nous informons l’opinion publique que, dans le cadre du contrôle antidopage régulier, la Commission africaine antidopage nous a signalé un résultat d’analyse anormal concernant le joueur Zinedine El Drak, suite à une rencontre africaine. »

« Conformément à la décision rendue par la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) en date du 8 avril 2026, il a été décidé de suspendre le joueur Zinedine El Drak pour une durée de trois (3) mois, à compter du 9 avril 2026 », précise le communiqué.

Le club précise que le joueur a coopéré pleinement avec les instances compétentes et s’est conformé aux procédures en vigueur avec responsabilité et transparence, expliquant que l’incident est dû à la prise d’un produit dont il ignorait qu’il contenait des substances interdites.

Le club précise par ailleurs que cet incident isolé ne saurait remettre en cause le parcours professionnel du joueur, lequel s’est toujours distingué par sa discipline et son engagement tout au long de sa carrière.

Le joueur a déjà passé plusieurs contrôles, en championnat national comme en compétitions continentales, sans jamais être sanctionné.

Le club réaffirme son strict respect des lois et règlements antidopage, ainsi que son souci constant de renforcer les valeurs d’intégrité et de professionnalisme au sein de toutes les composantes de l’équipe. La direction prendra toutes les mesures qu’elle jugera appropriées dans ce cas, dans le cadre de son règlement intérieur et conformément aux dispositions légales en vigueur. ».



