Le Real Madrid a entamé les démarches concrètes pour conclure l'un des transferts les plus marquants du mercato estival, répondant ainsi à la demande du nouvel entraîneur José Mourinho.

Selon le quotidien espagnol AS, le club madrilène a entamé des discussions avec l’Inter pour étudier la possibilité de recruter le défenseur italien Alessandro Bastoni, dans le cadre du projet de renforcement de sa défense, après les arrivées d’Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Denzel Dumfries.

Selon le quotidien, le technicien portugais estime toujours que la charnière centrale doit être renforcée, ce qui a poussé les dirigeants madrilènes à se tourner vers le défenseur transalpin de 27 ans, désormais l’une des priorités du « Santiago Bernabéu ».

Les relations privilégiées entre les deux clubs pourraient faciliter les négociations, d’autant que l’Inter est conscient de l’intérêt madrilène et du désir du joueur de vivre une nouvelle expérience cet été.

Selon le quotidien, l’Inter aurait déjà donné son feu vert à Bastoni, la saison passée, pour explorer ses options. Le défenseur avait entamé des discussions avec le FC Barcelone, sans que l’opération ne se concrétise, avant que la donne ne soit bouleversée par le retour de Mourinho sur le banc madrilène.

Selon le journal, le défenseur international italien a suspendu toute discussion avec d’autres clubs, son transfert au Real Madrid étant désormais son option privilégiée, dans l’attente de l’évolution des négociations entre les deux clubs.

Si toutes les parties veulent boucler l’opération, « AS » indique toutefois que le Real ne pourra pas la finaliser immédiatement : l’arrivée de Bastoni est subordonnée au départ de plusieurs joueurs, afin de libérer des places dans l’effectif et de respecter l’équilibre financier.

La blessure de l’Allemand Nico Schlotterbeck, qui figurait aussi sur les radars madrilènes, a par ailleurs conforté ce recentrage des priorités sur Bastoni.

Le quotidien conclut en indiquant que les discussions se poursuivent entre les deux clubs : l’opération Bastoni est entrée dans sa phase opérationnelle, même si la signature définitive exigera encore un peu de patience.