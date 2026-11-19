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L’Inter annonce la création d’un nouveau projet social baptisé « Fondazione Inter ».

Dans ce cadre, la collaboration historique avec Inter Campus se poursuit. Elle a débuté en 1997, lorsque Massimo Moratti (sur la photo) était président.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL : FC Internazionale Milano a le plaisir d’annoncer qu’après plusieurs mois de planification stratégique, la Fondation Inter entrera en activité dans les prochaines semaines.

Ce projet s’inscrit dans la continuité naturelle du travail que l’Inter mène depuis des années en matière de responsabilité sociale, de durabilité et de soutien au territoire, avec pour objectif de préserver, de promouvoir et de mettre à la disposition de la collectivité le patrimoine humain, culturel et les valeurs que le club a bâtis en plus d’un siècle d’histoire.

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La Fondation entend transformer sa capacité à inspirer, à fédérer et à mobiliser en possibilités concrètes pour les personnes et les communautés. Ses activités prendront la forme de programmes et d’initiatives favorisant le développement personnel, la participation à la vie sociale et la création de parcours susceptibles d’avoir un effet positif et durable, avec une attention particulière portée aux jeunes générations.

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La nouvelle structure mettra le réseau de relations, les compétences et la capacité de mobilisation propres à l’Inter à la disposition des acteurs du tiers secteur, des institutions et des organisations engagées dans le domaine social, afin de soutenir et d’amplifier le travail de ceux qui œuvrent chaque jour au bénéfice des personnes et des communautés.

À travers la Fondation, le club développera en effet des projets et des initiatives ciblés, favorisant les parcours d’émancipation, les possibilités de développement et les actions de soutien, avec une attention particulière portée au sport comme puissant outil de démocratie. La Fondation s’enracinera solidement dans le tissu milanais. La ville où l’Inter est née et a grandi constitue le point de départ naturel de ses activités, convaincue que le lien avec le territoire est un élément fondamental de l’identité du club.

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C’est précisément grâce à la force de ces racines que l’action de la Fondation pourra progressivement s’étendre au-delà des frontières nationales, contribuant à diffuser dans le monde les valeurs d’ouverture, de solidarité et d’attention aux personnes qui caractérisent l’Inter depuis toujours.

Dans cette démarche, la collaboration historique avec Inter Campus, active depuis 1997, restera un pilier de la stratégie philanthropique du club. FC Internazionale Milano continuera à soutenir son développement et ses activités, permettant au programme de porter dans le monde l’identité, les valeurs et les symboles qui distinguent le club. L’Inter poursuivra ainsi ses actions sociales et de coopération internationale à travers des initiatives souples et de long terme destinées aux communautés locales.

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Outre ses activités sur le terrain, la Fondation entend être un espace de dialogue et de réflexion sur les questions sociales les plus importantes, favorisant la rencontre entre des compétences, des expériences et des points de vue différents. En associant les milieux scientifique, universitaire et culturel ainsi que les institutions, elle contribuera à promouvoir une culture de la participation, de la responsabilité et du développement collectif.

Au fil du temps, son action se déploiera à travers des initiatives et des projets capables de répondre aux besoins des communautés et aux transformations de la société, tout en restant fermement attachée aux valeurs qui distinguent l’Inter depuis toujours.