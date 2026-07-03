Le club de Naples a officialisé la nomination de Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, qui a paraphé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029, a été chaleureusement accueilli par sa nouvelle formation.

Massimiliano Allegri a entamé sa carrière d’entraîneur en 2003/2004, après une longue carrière de joueur au cours de laquelle il a également porté le maillot de Naples lors de la saison 1997/1998.

Il a ensuite propulsé Sassuolo en Serie B en 2007-2008, avant de conquérir la Supercoupe de Serie C, puis de découvrir la Serie A avec Cagliari, concluant l’exercice à la 9^e place et en décrochant le « banc d’or ».

En 2010, il prend les commandes de l’AC Milan et offre aux Rossoneri un 18e Scudetto ainsi qu’une 6e Supercoupe d’Italie.

De 2014 à 2019, il a pris les rênes de la Juventus, avec laquelle il a remporté cinq titres de champion d’Italie consécutifs, quatre Coupes d’Italie d’affilée et deux Supercoupes d’Italie, tout en menant les Bianconeri à deux finales de la Ligue des champions.

Il est revenu à la Juventus deux ans plus tard pour conquérir sa cinquième Coupe d’Italie en 2024, puis a pris les commandes de l’AC Milan la saison dernière, concluant le championnat à la cinquième place.

Le club napolitain a conclu son communiqué en lui adressant un chaleureux « Bienvenue, Monsieur Allegri ! ».



