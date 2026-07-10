Le club égyptien Al-Ahly sera l’adversaire du FC Barcelone lors de la prochaine Coupe Joan Gamper, en amont du coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça ont finalisé un accord avec leurs homologues égyptiens pour un match amical comptant pour la Coupe Joan Gamper, juste avant le coup d’envoi de l’exercice 2026-2027.

La rencontre se tiendra au stade Spotify Camp Nou, le 19 août prochain.

Selon le quotidien catalan, cette rencontre s’inscrit dans la stratégie du club blaugrana de conquérir un marché évalué à 110 millions d’habitants.

Cette démarche ne se limite pas à l’Égypte : elle vise aussi l’ensemble du marché arabe, qui intéresse fortement le club catalan en raison de sa large base de supporters.

Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la continuité du transfert définitif de l’attaquant Hamza Abdelkarim, que le Barça avait d’abord recruté sous forme de prêt lors de la seconde partie de la saison écoulée.

Rappelons que la Coupe Joan Gamper est l’événement annuel au cours duquel le FC Barcelone présente son équipe première à ses supporters avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.