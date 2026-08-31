« C'est le bon chemin » : Mourinho adresse un éloge particulier à une star du Real Madrid

L'Espagnol Dean Huijsen a commencé à retrouver son niveau et à prouver qu'il méritait la confiance de José Mourinho, le défenseur central du Real Madrid, âgé de 21 ans, étant passé du statut de joueur vivement critiqué la saison dernière à celui d'élément incontournable de l'équipe au coup d'envoi de la nouvelle saison.

Huijsen a connu lors de sa première saison avec le Real Madrid une irrégularité manifeste dans son niveau, bien que le club ait déboursé 50 millions d'euros pour l'arracher à Bournemouth. Le joueur avait débuté comme titulaire sous la houlette de Xabi Alonso avant que son rôle ne s'amenuise progressivement avec Arbeloa, au point d'être écarté des plans de Luis de la Fuente dans la liste de l'Espagne pour la Coupe du monde.

Mais le défenseur né à Malaga a parfaitement mis à profit la période de préparation, portant le maillot numéro 4, avant de s'assurer une place dans le onze de départ du Real Madrid. Il est ainsi devenu, aux côtés de Thibaut Courtois et de Kylian Mbappé, le seul joueur à avoir disputé l'intégralité des minutes des matchs de l'équipe face à l'Espanyol, à la Real Sociedad et à Malaga.

Mourinho a salué le niveau de Huijsen après la large victoire contre Malaga, affirmant que le jeune défenseur était sur la bonne voie, malgré quelques erreurs commises à la passe.

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Huijsen a raté une passe en profondeur, mais il a été dominant dans les duels et la couverture défensive, et c'est la bonne trajectoire. J'apprécie les défenseurs qui savent défendre, et si un défenseur est bon dans le maniement du ballon, c'est idéal, mais le plus important reste la défense, et il progresse dans ce domaine. »

Mourinho a ajouté : « J'ai vu une progression notable lors des trois derniers matchs, et ses coéquipiers Rüdiger et Konaté lui apportent leur soutien. »

Le technicien portugais a précisé que la qualité du défenseur dans la construction du jeu était importante à ses yeux, sans toutefois la considérer comme le facteur le plus déterminant, insistant sur le fait que la puissance, la constance, la capacité à remporter les duels et à donner confiance à l'équipe passaient avant tout.

Les regards se tournent désormais vers le prochain match du Real Madrid face au Real Betis, prévu le vendredi 4 septembre au stade de La Cartuja, un test relevé pour la Maison Blanche après trois victoires consécutives.