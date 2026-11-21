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L'ancien milieu de terrain des Pays-Bas Ruud Gullit refuse de prendre parti dans le débat qui oppose depuis des années Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or 1987 juge leur comparaison ridicule : il se dit simplement heureux d'avoir vu les deux stars s'affronter, avant d'orienter la discussion vers la légende argentine Diego Maradona.

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La légende néerlandaise refuse de départager les deux joueurs

Interrogé sur celui de Messi ou de Ronaldo qu'il placerait au-dessus de l'autre lors de son passage dans l'émission Sports Uncensored, Gullit a repoussé la question. Pour conclure leur entretien, le présentateur Simon Jordan a insisté auprès de l'ancien joueur de l'AC Milan pour qu'il désigne le meilleur des deux. Même lorsqu'on lui a rappelé que le vote pour le Ballon d'Or imposait de choisir un seul vainqueur, le Néerlandais a refusé de trancher et a plutôt cité un ancien adversaire.

La réponse sans détour de Gullit

Peu d'anciens joueurs échappent aux questions sur le duo. Gullit a réagi immédiatement lorsque Jordan a abordé le sujet dans l'émission : « Allons donc. Non, c'est la question la plus ridicule à poser. J'ai vu ces deux joueurs rivaliser pendant très, très longtemps. »

Préférant apprécier leur rivalité plutôt que les classer, il a expliqué : « Je suis heureux d'avoir pu les voir jouer. Tous les deux. »

Lorsque Jordan lui a rappelé qu'il avait lui-même été désigné meilleur joueur, il a répondu : « À ce moment-là, si vous m'aviez demandé qui était le meilleur joueur quand je l'ai remporté, j'aurais répondu Diego Maradona. » Le présentateur a ri et reconnu que sa réponse se défendait, même si ce n'était pas celle qu'il attendait.

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Maradona reste sa référence absolue

Gullit n'a pas cité Maradona au hasard : il a affronté à plusieurs reprises la figure de proue de Naples avec Milan. Lors d'un hommage rendu à la cérémonie The Best en décembre 2020, peu après la mort de Maradona, il s'était souvenu : « Je me rappelle la première fois que je l'ai affronté. [Roberto] Donadoni et [Carlo] Ancelotti essayaient de lui prendre le ballon sans y parvenir. Il était incroyablement puissant et brillant techniquement. C'était aussi un meneur, qui parlait toujours à ses coéquipiers pour qu'ils donnent davantage. »

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Évoquant les fautes dont il était la cible, Gullit avait déclaré : « Ils essayaient de le sortir du match à coups de pied et ils y sont parvenus une fois, lorsque Goikoetxea l'a blessé. »

Il avait ajouté : « Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Imaginez s'il avait bénéficié de la protection d'aujourd'hui, de la vidéo, des caméras et de tout ça. Je l'ai affronté et je peux dire qu'il est le meilleur de l'histoire. »

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Le débat sur le meilleur joueur se poursuit

Alors que leurs carrières touchent à leur fin, les comparaisons entre Messi et Ronaldo ne montrent aucun signe d'essoufflement chez les supporters et les anciens joueurs. Pour Gullit, toutefois, la référence pour désigner le plus grand footballeur a été établie il y a des décennies par un adversaire qu'il a affronté en Serie A. Tant que personne ne surpassera ce souvenir, le Néerlandais devrait conserver son avis.