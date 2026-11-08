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F1 Grand Prix of BrazilGetty Images
Oliver Maywurm
Traduit par

« C’est embarrassant » : George Russell commet une incroyable bévue en Formule 1 à São Paulo

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Le pilote Mercedes George Russell a commis une incroyable bévue lors du Grand Prix de Formule 1 de São Paulo (Brésil), laissant l'ancien pilote Ralf Schumacher sans voix.

Dimanche, au 17e des 71 tours de course, Russell a soudain fait un tête-à-queue en regagnant la piste après un arrêt au stand, bloquant partiellement le passage aux autres pilotes. Dans l'étroite sortie de la voie des stands, le Britannique a dû faire demi-tour avec sa voiture et a ainsi failli provoquer des accidents avec des concurrents qui sortaient des stands derrière lui.

« Oh mon Dieu, que c'est embarrassant », a commenté le consultant Ralf Schumacher sur Sky à propos de cette scène totalement insolite. « Je n'avais encore jamais vu ça », a ajouté le commentateur Sascha Roos.

Formule 1 : l'incroyable bourde de George Russell, Ralf Schumacher s'emporte

Schumacher a poursuivi sur le faux pas de Russell : « Hier encore, il avait une grande gueule avec son équipe. C'est tout George Russell : hier encore, il s'en prenait à elle et maintenant, il commet de nouveau une erreur aussi stupide. Incroyable. Ça ne doit tout simplement pas arriver », a déclaré l'homme de 51 ans.

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Schumacher faisait référence à la veille, samedi : lors des qualifications perturbées par le chaos provoqué par la pluie à São Paulo, Russell avait certes décroché la deuxième place, mais avait piqué une colère contre son équipe Mercedes, qui lui avait demandé d'interrompre son dernier tour rapide.

« Mec, tu m'as dit d'interrompre mon tour. C'est quoi ce bordel ?! », s'est emporté Russell à la radio contre son ingénieur de course. Les tentatives du directeur de l'équipe, Toto Wolff, pour le calmer ont échoué. Le pilote de 28 ans a continué de fulminer : « Je ne veux pas être deuxième, je veux être premier ! »

Pour ne rien arranger, Russell a ensuite écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille en raison de nouvelles pièces sur sa voiture. Il n'est donc parti que de la septième place dimanche, avant de remonter au quatrième rang avant sa bévue. Après son tête-à-queue, celui qui occupait la quatrième place du classement du championnat du monde des pilotes avant la course au Brésil est toutefois retombé au septième rang.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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