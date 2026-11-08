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Le pilote Mercedes George Russell a commis une incroyable bévue lors du Grand Prix de Formule 1 de São Paulo (Brésil), laissant l'ancien pilote Ralf Schumacher sans voix.

Dimanche, au 17e des 71 tours de course, Russell a soudain fait un tête-à-queue en regagnant la piste après un arrêt au stand, bloquant partiellement le passage aux autres pilotes. Dans l'étroite sortie de la voie des stands, le Britannique a dû faire demi-tour avec sa voiture et a ainsi failli provoquer des accidents avec des concurrents qui sortaient des stands derrière lui.

« Oh mon Dieu, que c'est embarrassant », a commenté le consultant Ralf Schumacher sur Sky à propos de cette scène totalement insolite. « Je n'avais encore jamais vu ça », a ajouté le commentateur Sascha Roos.

Formule 1 : l'incroyable bourde de George Russell, Ralf Schumacher s'emporte

Schumacher a poursuivi sur le faux pas de Russell : « Hier encore, il avait une grande gueule avec son équipe. C'est tout George Russell : hier encore, il s'en prenait à elle et maintenant, il commet de nouveau une erreur aussi stupide. Incroyable. Ça ne doit tout simplement pas arriver », a déclaré l'homme de 51 ans.

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Schumacher faisait référence à la veille, samedi : lors des qualifications perturbées par le chaos provoqué par la pluie à São Paulo, Russell avait certes décroché la deuxième place, mais avait piqué une colère contre son équipe Mercedes, qui lui avait demandé d'interrompre son dernier tour rapide.

« Mec, tu m'as dit d'interrompre mon tour. C'est quoi ce bordel ?! », s'est emporté Russell à la radio contre son ingénieur de course. Les tentatives du directeur de l'équipe, Toto Wolff, pour le calmer ont échoué. Le pilote de 28 ans a continué de fulminer : « Je ne veux pas être deuxième, je veux être premier ! »

Pour ne rien arranger, Russell a ensuite écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille en raison de nouvelles pièces sur sa voiture. Il n'est donc parti que de la septième place dimanche, avant de remonter au quatrième rang avant sa bévue. Après son tête-à-queue, celui qui occupait la quatrième place du classement du championnat du monde des pilotes avant la course au Brésil est toutefois retombé au septième rang.