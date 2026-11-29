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Schalke 04 s'effondre 1-8 sur le terrain du SC Paderborn. Une semaine avant le derby contre le BVB, le club est en ruines. Après le match, l'entraîneur Miron Muslic accable son équipe, et ses propos ne passent pas auprès de tout le monde.

« Je l'aurais licencié immédiatement après cette interview », a déclaré l'ancien joueur de Bundesliga Stefan Schnoor dans l'émission Doppelpass sur Sport1 . Il a justifié son avis par le désarroi que Muslic avait lui-même ouvertement reconnu dans sa charge.

« Il a dit en substance : “Depuis le début de la saison, mon staff et moi avons tout essayé, mais l'équipe n'adhère pas” », a précisé Schnoor pour expliquer sa position controversée.

Pour cet ancien joueur du VfL Wolfsburg, âgé de 55 ans, le constat est clair : « Soit il s'y prend toujours mal, soit on ne lui a donné que des joueurs qui ne conviennent pas à sa façon de jouer, soit il est complètement à court de solutions. Mais si je suis à ce point à court de solutions et que je le dis publiquement, comment mon équipe est-elle censée tenir tête au BVB la semaine prochaine dans le derby ? Quel plan me reste-t-il ? Je commence par les clouer au pilori, puis ils seraient censés aller au feu pour moi. C'est difficile et ça ne marche pas. »

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Après la prestation désastreuse de son équipe en Westphalie orientale samedi après-midi, Muslic l'avait publiquement passée au savon dans son ensemble et avait estimé qu'aucun de ses joueurs, hormis le gardien Loris Karius, n'avait montré le niveau requis pour la Bundesliga lors des derniers matches. « Cette prestation était une honte. J'ai terriblement honte. Aucun des cadres, à l'exception de Loris Karius, n'est capable de mener l'équipe », a déclaré Muslic sur DAZN, avant de poursuivre : « Nous détruisons à toute vitesse ce que nous avons construit. Nous avons laissé tomber Schalke. Dans notre configuration actuelle, nous n'avons pas le niveau pour la Bundesliga. » Puis il a prononcé la phrase qui, selon Schnoor, devrait lui coûter son poste : « Quoi que nous essayions avec le staff, cela ne porte pas ses fruits. »

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Habituellement peu dangereux devant le but, les joueurs de Schalke ont subi à Paderborn leur sixième défaite de la saison. En onze matches, les Bleu et Blanc ne se sont imposés qu'une seule fois. Lors de leur victoire 3-1 contre l'Union Berlin à la mi-septembre, ils ont d'ailleurs inscrit 50 % de leurs buts marqués jusqu'ici cette saison. Dimanche prochain les attend leur premier derby contre le BVB depuis le 11 mars 2023 et la relégation de Schalke.

Schalke 04 maintient sa confiance à Miron Muslic

Malgré la 16e place, l'humiliation à Paderborn et les propos retentissants de Muslic, artisan de la montée, il n'est toutefois pas question de débattre de l'avenir de l'entraîneur. Le directeur sportif Frank Baumann l'a affirmé sans ambiguïté. « Il n'y a pas le moindre débat au sujet de Miron », a déclaré Baumann à la WAZ : « Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Miron avait bien préparé les gars. Il ne s'agit pas de changer de tactique. Au bout du compte, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et c'est à eux de répondre présent. »

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Muslic était arrivé à Schalke 04 en provenance de Plymouth Argyle pour la saison 2025-2026 avec un profil d'entraîneur relativement peu connu. En très peu de temps, ses discours passionnés, les bons résultats et la montée finalement obtenue avec assurance en avaient fait l'un des favoris du public à Schalke. Pour la première fois, l'entraîneur de 44 ans se retrouve sérieusement fragilisé. Son contrat court jusqu'en 2028.