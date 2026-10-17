La Fédération espagnole de football a annoncé la désignation de Ricardo de Burgos Bengoetxea comme arbitre de la rencontre entre Barcelone et le Real Betis, prévue ce samedi dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, tandis que Carlos del Cerro Grande officiera à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Barcelone s'apprête à passer un test difficile face au Real Betis, dans un contexte marqué par des souvenirs arbitraux controversés associés aux noms des deux arbitres chez les supporters du club catalan.

Un bilan positif pour Barcelone avec De Burgos

Selon le journal "Mundo Deportivo", Barcelone a déjà disputé 35 matches sous la direction de l'arbitre basque De Burgos Bengoetxea, avec 29 victoires, un match nul et cinq défaites. De son côté, le Real Betis a signé 17 victoires et six matches nuls, contre dix défaites, dans les rencontres dirigées par le même arbitre.

Parmi les affiches les plus marquantes auxquelles son nom est associé figure la finale de la Coupe du Roi 2025, entre Barcelone et le Real Madrid au stade de La Cartuja, le même stade qui accueille la confrontation entre le club catalan et le club andalou en championnat.

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Avant cette finale, De Burgos avait fondu en larmes lors de la conférence de presse, évoquant les critiques dont les arbitres font l'objet sur la chaîne de télévision du Real Madrid.

La rencontre s'était achevée sur une victoire de Barcelone 3-2 après prolongation, grâce à un but décisif de Jules Koundé, mais elle avait également été marquée par une polémique arbitrale autour de plusieurs situations, dont l'accrochage entre Federico Valverde et Pau Cubarsi dans la surface de réparation, et l'annulation d'un penalty accordé à Raphinha.

Del Cerro Grande ravive des souvenirs douloureux pour les supporters de Barcelone

De l'autre côté, le nom de Carlos del Cerro Grande est associé à des souvenirs arbitraux controversés chez les supporters de Barcelone, notamment lors de deux rencontres face à la Real Sociedad au cours des deux dernières saisons.

En 2024, Barcelone s'était incliné face à la Real Sociedad sur le score d'un but à zéro, après l'annulation d'un but de Robert Lewandowski pour hors-jeu, dans une séquence qui avait suscité une large polémique en raison de l'image utilisée pour déterminer la position de hors-jeu, sur laquelle le pied de l'attaquant polonais apparaissait étiré de manière inhabituelle.

La scène s'est répétée la saison suivante, sur la même pelouse et face au même adversaire, lorsqu'un but de Fermin Lopez a été annulé pour une faute commise par Dani Olmo au début de l'action, tandis qu'un autre but de Barcelone a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres sur le milieu de terrain andalou.

Ce match s'est également soldé par une défaite de Barcelone, sur le score de 2-1, les décisions arbitrales de ces deux rencontres restant parmi les cas les plus discutés par les supporters du club catalan.