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L'entraîneur de Burnley, Fabio Celestini, a expliqué pourquoi Jamie Vardy ne figurait pas dans le groupe lors de la victoire cruciale 1-0 contre Millwall, samedi. L'absence de l'attaquant expérimenté a immédiatement suscité des réactions en ligne après que son épouse, Rebekah Vardy, a semblé contredire les explications avancées pour justifier sa non-participation.

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Celestini explique sa décision tactique et médicale

La décision de ne pas retenir Vardy dans le groupe pour le match à The Den a surpris en Championship, d'autant que Burnley est engagé dans une difficile lutte contre la relégation. Les premières spéculations laissaient entendre que le joueur de 39 ans avait pu être autorisé à s'absenter pour des raisons personnelles, mais l'entraîneur de Burnley a donné une explication plus médicale après la rencontre.

Celestini a confirmé avoir parlé directement à l'ancien international anglais vendredi pour l'informer qu'il ne ferait pas le déplacement avec le groupe. « J'ai parlé avec Jamie hier pour lui dire qu'il ne serait pas dans le groupe pour ce match. Tous les six mois, Jamie reçoit des injections dans le dos parce qu'il souffre de spasmes. Nous l'avons fait pendant la trêve internationale, il y a 10 jours », a expliqué l'entraîneur de Burnley, cité par ESPN. « Il a manqué deux ou trois [séances] d'entraînement à cause de cette injection et il a ressenti des douleurs ces deux ou trois derniers jours. Nous avons décidé ensemble de le laisser se reposer. »

Un commentaire sur les réseaux sociaux suscite le débat

L'explication officielle de la direction du club est intervenue après une réaction remarquée de l'épouse de Vardy sur les réseaux sociaux. Une page de supporters ayant suggéré que l'attaquant était parti passer du temps en famille et regarder jouer Leicester City, Rebekah a répondu directement à la publication : « Faux, on lui a juste dit qu'on n'avait pas besoin de lui ! » Ce commentaire s'est rapidement propagé, alimentant les rumeurs d'une possible brouille entre le joueur et le staff technique.

Vardy joue régulièrement pour le club du Lancashire depuis son arrivée libre en septembre : il a participé à neuf des 12 rencontres qu'il pouvait disputer avant le déplacement à Millwall. Son seul but pour le club jusqu'à présent a été inscrit lors d'une défaite 2-1 contre les Wolves en octobre, mais son expérience reste un atout précieux pour un effectif qui manque actuellement de profondeur en attaque.

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La profondeur de l'effectif mise à l'épreuve à Londres

Vardy suivant le match à distance, Celestini a choisi de titulariser Zeki Amdouni à la pointe de l'attaque. Le manque d'autres options expérimentées était toutefois visible sur le banc, où figurait Delfim Luwawu, 18 ans. Ce milieu de terrain attend encore de faire ses débuts professionnels, signe du peu de solutions dont dispose actuellement l'entraîneur alors qu'il doit gérer un calendrier chargé.

Ironie du sort, l'absence de l'attaquant coïncidait avec le 11e anniversaire de son exploit historique en Premier League, lorsqu'il était devenu le premier joueur à marquer lors de 11 matches consécutifs dans l'élite. Si son équipe actuelle peinait récemment à marquer, elle a réussi à prendre les trois points samedi grâce à une frappe de Jaydon Banel déviée, remontant ainsi à la 22e place du classement.

Burnley met fin à sa série sans victoire

Cette courte victoire à Londres a donné un sérieux coup de pouce au moral après une série de résultats historiquement mauvaise à Turf Moor. Avant le déplacement à Millwall, Burnley avait perdu 2-0 contre Birmingham City, un résultat qui avait établi un triste record dans le championnat anglais : 24 matches consécutifs à domicile sans victoire. Les trois points pris contre Millwall ont mis fin à une série de huit matches sans victoire toutes compétitions confondues. Celestini espère désormais que la période de « repos » accordée à Vardy permettra au légendaire attaquant de retrouver toute sa forme pour les prochaines rencontres.