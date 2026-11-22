Comment regarder Burnley - Blackburn Rovers avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Championship - Journée 16 22 nov. 2026 - 07:00 Turf Moor

Burnley reçoit Blackburn Rovers à Turf Moor pour l’une des rivalités régionales les plus intenses du football anglais : le derby de l’East Lancashire fait son retour au programme du Championship.

L’équipe de Burnley dirigée par Fabio Celestini aborde cette rencontre en méforme. Burnley a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, encaissant neuf buts au passage. Une défaite 5-4 sur le terrain de Cardiff City a récemment porté un nouveau coup à sa confiance.

Blackburn Rovers, entraîné par Tony Mowbray, occupe le milieu du classement et aborde lui aussi ce match avec des résultats irréguliers. Blackburn a remporté sa dernière rencontre 2-1 contre West Ham United, mais a également subi de lourdes défaites face à Swansea City et West Brom ces dernières semaines.

Burnley occupe la 22e place du classement de Championship, ce qui rend cette rencontre d’autant plus urgente pour l’équipe à domicile. Une défaite accentuerait ses inquiétudes concernant le maintien, à un stade de la saison où les résultats commencent à compter.

Blackburn présente le meilleur bilan récent dans cette confrontation, avec deux victoires lors des quatre derniers duels entre les deux clubs en Championship. La dernière victoire de Burnley à domicile dans ce derby remonte à novembre 2022 : un succès 3-0 à Turf Moor.

Alors que la pression monte sur Burnley et que Blackburn cherche à grimper au classement, le derby de l’East Lancashire promet l’intensité qui caractérise toujours cette affiche.