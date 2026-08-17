Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, pousse pour recruter Enzo Fernández, la star de Chelsea, après l'accord trouvé pour le départ de Rodri vers Barcelone.

Selon le journal « AS », Enzo figure toujours parmi les cibles de Manchester City cet été, à la demande personnelle de Maresca, malgré l'intérêt du club anglais pour s'attacher les services du Marocain Ayoub Bouaddi, la star de Lille.

Malgré la date limite fixée par Chelsea, qui est d'ailleurs déjà passée, concernant les négociations pour la vente de son joueur, les pourparlers au sujet de l'opération devraient reprendre dans les prochains jours.

Manchester City donnait initialement la priorité à la vente de Rodri, désormais joueur de Barcelone, et de Tijjani Reijnders, parti en Arabie saoudite, avant de passer à l'offensive sur le marché des transferts.

Cela s'est produit alors même que le club anglais a présenté la semaine dernière une offre verbale préliminaire, et non officielle, d'un montant de 120 millions d'euros, soit l'équivalent de 115 millions de livres sterling, la somme même que Chelsea a versée à Benfica il y a environ 4 saisons pour recruter le joueur, mais les dirigeants du club londonien ont ignoré cette offre.

La position affichée par Chelsea était claire : « Enzo n'est pas à vendre. »

Mais en coulisses, l'idée de vendre le joueur était déjà bel et bien sur la table, la direction du club ayant même étudié la possibilité de son départ depuis la fin de la saison dernière.

Manchester City voit en Enzo le remplaçant idéal de Rodri dans le nouveau projet d'Enzo Maresca.

Maresca connaît bien le joueur argentin, après avoir travaillé plusieurs saisons avec lui à Stamford Bridge. Il a même été l'entraîneur qui a contribué à le faire progresser, au point de mettre désormais en évidence l'un de ses principaux points forts : sa grande capacité à marquer des buts.

Les contacts entre les deux parties étaient permanents depuis la fin de la saison dernière, et lorsque le joueur argentin a été mis en vente, Maresca a tenu à l'informer que les portes de l'Etihad Stadium lui étaient ouvertes.

Maresca a déclaré après la défaite en finale du Community Shield : « Nous savions avant le match ce que nous avons à faire. Nous savons ce que nous devons faire. Nous allons être occupés ces jours-ci. »

Chelsea veut tirer le plus grand profit financier possible de la star argentine, dont la valeur a augmenté après son bon niveau lors de la Coupe du monde.

C'est pourquoi le montant du départ d'Enzo est estimé à environ 140 millions d'euros, soit 120 millions de livres sterling, une somme que Manchester City ne souhaite pas payer, du moins s'il peut l'éviter.

City dispose de liquidités suffisantes pour se lancer avec force dans l'opération visant à recruter Enzo, surtout s'il parvient également à finaliser le transfert de Savinho, des développements étant attendus à ce sujet cette semaine, tandis que Chelsea ne veut pas être perdant financièrement dans cette opération.

Quant à l'entraîneur Xabi Alonso, Enzo est l'un des éléments sur lesquels il veut bâtir son projet, même s'il ne fermera pas la porte à sa vente, en cas d'arrivée d'autres renforts.