« Bryan, meurs » : Zaragoza, prêté par le Bayern Munich, violemment insulté à Malaga

L’attaquant a sérieusement chauffé les supporters des hôtes avec sa célébration après son premier but de la saison lors du nul 1-1 d’Espanyol Barcelone sur le terrain du FC Malaga, vendredi soir, et a ensuite été copieusement insulté. Après le coup de sifflet final à La Rosaleda, c’était un sujet majeur.

La scène a pris naissance à la 13e minute. Zaragoza a mystifié deux adversaires avant de conclure de belle manière dans le petit filet. Il a ensuite célébré avec exubérance, précisément devant le kop de Malaga. Visiblement un sérieux no-go pour les supporters, d’autant que Zaragoza est né à Malaga.

Les fans l’ont en partie copieusement insulté. Les limites ont au plus tard été franchies lorsque Zaragoza s’est ensuite accroché avec un adversaire sur la pelouse et que l’on a clairement entendu descendre des tribunes : « Bryan, meurs ».

Les supporters ont peut-être cru déceler un message de Zaragoza à leur club, puisque Malaga n’avait pas voulu le recruter il y a quelques années malgré un essai. Mais le joueur de 25 ans a démenti sur DAZN avoir eu cela en tête au moment de sa célébration : « Ce n’était pas un message aux spectateurs. Je respecte le club, mais je n’ai jamais joué ici et cela faisait longtemps que je n’avais plus marqué. Et si je marque un but, je vais le fêter. » Sa célébration était destinée à sa femme et à son fils. Si quelqu’un s’est senti offensé, « je m’excuse », a déclaré l’attaquant. Mais les chants des supporters ont été « une erreur », a-t-il constaté.

De manière générale, il respecte Malaga « parce que c’est le club de ma ville, mais si je marque un but, pourquoi n’aurais-je pas le droit de célébrer ? Je ne comprends pas la colère contre moi. » Après tout, il n’avait « rien fait de mal ». Il n’avait toutefois pas complètement oublié le refus essuyé autrefois de la part de Malaga : « J’aurais pu jouer ici, mais ils n’ont jamais voulu de moi. Ils se sont trompés. »

La soirée de Zaragoza dans sa ville natale n’a toutefois pas été ternie seulement par les manifestations de mécontentement des supporters, mais aussi par l’égalisation tardive de Malaga. À la troisième minute du temps additionnel, Adrian Nino a annulé le but de Zaragoza. « C’est de la merde, vraiment de la merde », a constaté Zaragoza : « Nous rentrons chez nous avec un très mauvais goût dans la bouche, parce que ce but est tombé pratiquement sur la toute dernière action du match. » Espanyol occupe actuellement la 11e place du classement, Malaga est avant-dernier.

Jusqu’à quand Bryan Zaragoza est-il encore sous contrat avec le FC Bayern ?

Zaragoza est prêté à Espanyol par le FC Bayern depuis l’été dernier. À Munich, il n’avait pas réussi à s’imposer depuis son transfert en janvier 2024. Au total, Zaragoza n’a disputé que sept matches officiels avec le FCB. Comme le club n’a trouvé aucun acquéreur pour un transfert définitif lors des dernières périodes de mercato, Zaragoza dispose toujours d’un contrat courant jusqu’en 2029 à la Säbener Straße.

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Depuis l’été 2024, il a été prêté en continu, à Osasuna, Vigo puis à l’AS Rome. L’accord actuel avec Espanyol comprend une obligation d’achat qui s’applique sous certaines conditions.

La semaine dernière, il a toutefois précisé dans As qu’il ne « regretterait jamais » son transfert au FCB. Son échec là-bas s’explique par « beaucoup de facteurs ». Il a développé : « J’étais un jeune de 20 ans qui rejoignait le FC Bayern, l’un des meilleurs clubs du monde, voire le meilleur. À mon poste jouait Musiala, qui était alors pour moi le meilleur du monde, et il y avait aussi Sané, Gnabry, Coman... je pourrais encore citer mille autres noms. »

Et de poursuivre : « Je venais tout juste de la deuxième division, je n’avais disputé que dix matches en première division, et puis le FC Bayern est arrivé. Ce n’est pas facile : la langue, le climat, la nourriture, le fait de quitter ma zone de confort. Je ne pense pas que je n’ai pas réussi à cause de mon niveau footballistique. Je pense que cela tenait aux conditions-cadres. C’était une très grande étape dans ma carrière, pour laquelle je n’étais pas encore prêt. »