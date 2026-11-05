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Bundesliga 2
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Brunswick - Energie Cottbus en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus
Eintracht Braunschweig
Energie Cottbus
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga, Braunschweig affronte Energie Cottbus. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Eintracht Stadion

L’Eintracht Brunswick reçoit l’Energie Cottbus à l’Eintracht Stadion pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux clubs se trouvent dans le dernier tiers du classement et ont besoin de points pour prendre leurs distances avec la zone dangereuse.

Pour Brunswick, la situation est tendue après des résultats en dents de scie. L’équipe de Lars Kornetka occupe la 15e place du classement et n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches officiels. Elle s’est inclinée 3-1 face à l’Arminia Bielefeld lors du plus récent.

L’Energie Cottbus se déplace en tant que 14e du classement, soit une place seulement devant son hôte. L’équipe de Claus-Dieter Wollitz n’a pas convaincu dernièrement : les Lusaciens n’ont pris que trois points lors de leurs cinq derniers matches.

Le dernier match de championnat de Cottbus s’est terminé sur un score de 1-1 face au FC Heidenheim, un résultat qui reflète l’irrégularité de l’équipe. Wollitz préparera ses joueurs à affronter un adversaire difficile à jouer à l’Eintracht Stadion, malgré sa propre période de méforme.

Ce duel entre deux clubs de la seconde moitié du classement aura une incidence directe sur la suite de leur saison. Celui qui prendra les trois points se donnera une marge de manœuvre précieuse dans la lutte pour le maintien.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Brunswick et à l’Energie Cottbus ?

L’Eintracht Brunswick aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par une défaite 3-1 face à l’Arminia Bielefeld. Auparavant, Brunswick s’était imposé 2-0 sur le terrain de Hanovre 96 et 1-0 à domicile face à Holstein Kiel. Sur cette période, le club a marqué quatre buts et en a encaissé sept.

L’Energie Cottbus affiche un bilan de zéro victoire, trois matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 2-1 face au VfL Bochum, précédée d’un nul 1-1 contre le FC Heidenheim. Cottbus a marqué cinq fois en cinq matches et encaissé sept buts.

EBS

EBS - Forme

SGE
D4-0
HSK
V1-0
GFT
D2-0
H96
V2-0
ABI
D3-1
But marqué (encaissé)
4/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
COT

COT - Forme

FCP
N1-1
SVD
D3-1
FCN
N1-1
HDH
N1-1
BOC
D1-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : compositions

Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus Équipes probables

Entraineur

  • L. Kornetka

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : forme actuelle

EBS

EBS - Forme

SGE
D4-0
HSK
V1-0
GFT
D2-0
H96
V2-0
ABI
D3-1
But marqué (encaissé)
4/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
COT

COT - Forme

FCP
N1-1
SVD
D3-1
FCN
N1-1
HDH
N1-1
BOC
D1-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : bilan des confrontations directes

Face à face

Eintracht BraunschweigNulEnergie Cottbus
1
3
1
3. Liga
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
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Energie Cottbus
COT
1
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3. Liga
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0
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Eintracht Braunschweig
EBS
1
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Bundesliga 2
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
0
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Energie Cottbus
COT
0
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Bundesliga 2
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3
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EBS
1
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Bundesliga 2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Eintracht Braunschweig badge
Eintracht Braunschweig
EBS
1
FDM
4Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
103341316-312
V
D
V
D
N
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
11
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
12
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
16
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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