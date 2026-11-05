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Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 6 nov. 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

L’Eintracht Brunswick reçoit l’Energie Cottbus à l’Eintracht Stadion pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux clubs se trouvent dans le dernier tiers du classement et ont besoin de points pour prendre leurs distances avec la zone dangereuse.

Pour Brunswick, la situation est tendue après des résultats en dents de scie. L’équipe de Lars Kornetka occupe la 15e place du classement et n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches officiels. Elle s’est inclinée 3-1 face à l’Arminia Bielefeld lors du plus récent.

L’Energie Cottbus se déplace en tant que 14e du classement, soit une place seulement devant son hôte. L’équipe de Claus-Dieter Wollitz n’a pas convaincu dernièrement : les Lusaciens n’ont pris que trois points lors de leurs cinq derniers matches.

Le dernier match de championnat de Cottbus s’est terminé sur un score de 1-1 face au FC Heidenheim, un résultat qui reflète l’irrégularité de l’équipe. Wollitz préparera ses joueurs à affronter un adversaire difficile à jouer à l’Eintracht Stadion, malgré sa propre période de méforme.

Ce duel entre deux clubs de la seconde moitié du classement aura une incidence directe sur la suite de leur saison. Celui qui prendra les trois points se donnera une marge de manœuvre précieuse dans la lutte pour le maintien.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Brunswick et à l’Energie Cottbus ?

L’Eintracht Brunswick aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est soldé par une défaite 3-1 face à l’Arminia Bielefeld. Auparavant, Brunswick s’était imposé 2-0 sur le terrain de Hanovre 96 et 1-0 à domicile face à Holstein Kiel. Sur cette période, le club a marqué quatre buts et en a encaissé sept.

L’Energie Cottbus affiche un bilan de zéro victoire, trois matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 2-1 face au VfL Bochum, précédée d’un nul 1-1 contre le FC Heidenheim. Cottbus a marqué cinq fois en cinq matches et encaissé sept buts.

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : compositions

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Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : bilan des confrontations directes

Eintracht Brunswick - Energie Cottbus : les classements