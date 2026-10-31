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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Bruno Fernandes en larmes après la défaite de Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
B. Fernandes
Angleterre
Portugal

Début catastrophique pour Manchester United

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Le Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, est apparu ému jusqu'aux larmes après la défaite de son équipe face à Chelsea sur le score de deux buts à zéro, samedi, sur la pelouse de Stamford Bridge, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League, alors que se poursuit la série de résultats négatifs qui a atteint neuf matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues.

Fernandes n'a pas pu contenir ses émotions au moment d'aller saluer les supporters de Manchester United dans les tribunes de l'équipe visiteuse après le coup de sifflet final, son équipe ayant encaissé une nouvelle défaite qui a accentué sa crise et laissé l'avenir de son entraîneur Michael Carrick en suspens.

Sur le terrain, Chelsea a terminé la première mi-temps sans but, avant que Morgan Rogers n'ouvre le score à la 50e minute, après avoir percé la défense de Manchester United, puis Cole Palmer a ajouté le deuxième but à la 64e minute sur un penalty accordé à la suite d'une faute de Lisandro Martínez.

Cette défaite est survenue à peine 6 jours après la chute de Manchester United, battu trois buts à zéro par Bournemouth, le club poursuivant ainsi son déclin, après n'avoir récolté que 7 points lors de ses 9 premiers matchs de Premier League.

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Fernandes était resté sur le banc face à Bournemouth, après avoir critiqué les choix tactiques de son entraîneur à la suite de la lourde défaite contre Côme sur le score de 4-1 en Ligue des champions, avant de retrouver le onze de départ face à Chelsea et de disputer l'intégralité de la rencontre.

Après le match, Carrick a tenté de minimiser les propos sur les causes de la crise, déclarant : « Je ne vais pas vous faire un long discours pour expliquer la situation aujourd'hui, car cela ne changera rien. Nous devons aller de l'avant et gagner des matchs de football, c'est aussi simple que cela. »

Il a ajouté que son équipe aurait pu marquer un ou deux buts, voire trois, pendant la première mi-temps, mais qu'elle avait perdu sa concentration après la pause, ce qui a permis à Chelsea de prendre le contrôle du déroulement de la rencontre, soulignant la nécessité d'apprendre à gérer les situations difficiles durant les matchs.

Au sujet de son avenir, l'entraîneur s'est contenté de dire qu'il se concentrait actuellement sur la préparation des joueurs en vue de la confrontation face à la Roma, mardi, en Ligue des champions, insistant sur la nécessité de renouer avec la victoire.

Après la rencontre face à la Roma, Manchester United s'apprête à affronter Aston Villa, dimanche prochain, à domicile, tandis que Carrick a tenté de s'accrocher aux aspects positifs, évoquant la qualité de la performance de son équipe pendant la première mi-temps et demandant aux joueurs de s'appuyer sur ce qu'ils ont montré.

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