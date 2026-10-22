Bruno Fernandes accable sans ménagement l’entraîneur Michael Carrick : « Dégoûtant ! »

Bruno Fernandes et Youri Tielemans ont livré des interviews accablantes après la lourde défaite de Manchester United mercredi soir. Le premier a aussitôt été pris à partie par Jamie Carragher.

Manchester United a montré un visage catastrophique mercredi soir en Ligue des champions. En déplacement chez Como 1907, le club a été balayé 4-1.

Tielemans s’est montré très critique après la rencontre sur le début de saison de son nouveau club. « C’est tout, vous savez… C’est une combinaison de tout. C’est tactique, technique, c’est une question d’efforts. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. »

Fernandes a pris le temps de livrer une analyse plus détaillée à TNT Sports et s’en est pris publiquement à l’entraîneur Michael Carrick. « Le staff technique a décidé de ne pas presser individuellement, mais plutôt d’attendre et de guetter l’occasion de récupérer le ballon ; le problème, c’est qu’en laissant autant d’espace à de telles équipes, on leur donne de la confiance », a commencé Fernandes.

« C’est à l’entraîneur et au staff technique d’en juger, pas à moi. Parfois, quand on est sous pression, il faut justement être plus courageux, prendre le risque de presser haut et mettre l’adversaire en difficulté. Comme on l’a vu contre Como : leur défenseur central est même venu me marquer dans notre propre moitié de terrain. C’est ce que nous devons faire, nous aussi, en tant qu’équipe, mais nous n’y sommes pas parvenus », a conclu le capitaine du club.

Sur CBS Sports, Jamie Carragher a vivement critiqué l’interview de Fernandes. « C’est écœurant. La saison dernière, il a été élu joueur de l’année grâce à Michael Carrick. »

« Bruno est un footballeur formidable, mais son attitude et sa façon de gérer ce genre de choses ne sont tout simplement pas acceptables. Il ne réagit ainsi que parce qu’il a été remplacé. Il a le sentiment que l’entraîneur l’a ridiculisé », a déclaré l’ancien international anglais.