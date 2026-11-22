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Florian Wirtz a brillé dimanche après-midi lors de la victoire 4-0 de Liverpool face à Manchester United, avec un but acrobatique et une belle passe décisive. Même Jamie Carragher, légende des Reds connue pour ses critiques envers l’Allemand, a été conquis.

« C’est une finition brillante de Wirtz », a déclaré Carragher en tant que consultant pour Sky Sports, après que Wirtz a inscrit le but du 2-0 d’un geste acrobatique . Sur un centre difficile à reprendre de Rio Ngumoha, le meneur de jeu a fait preuve d’intelligence, de maîtrise de son corps et de beaucoup de toucher pour envoyer le ballon du gauche sous la barre, à cinq mètres du but.

Wirtz, qui a récemment brillé avec la sélection allemande , a également livré un bon match dans l’ensemble, confirmant la montée en puissance qu’il avait déjà montrée en club avant la trêve internationale. Finira-t-il bientôt par rallier définitivement Carragher à sa cause ?

Carragher s’est souvent posé en principal critique de Wirtz

L’ancien défenseur des Reds s’est souvent posé en principal critique de l’international allemand. En septembre, il avait notamment fustigé la prestation de Wirtz lors d’une victoire 1-0 à Bournemouth : « Wirtz a encore été vraiment mauvais. Il n’y a tout simplement rien. Il ne se passe absolument rien. » Carragher disait alors craindre que « Wirtz ne soit pas simplement en mauvaise forme depuis son arrivée à Liverpool. Je crois que ce que nous voyons, c’est exactement ce qu’il est. Et je m’inquiétais déjà à son sujet il y a environ douze mois. »

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En fin de match contre United dimanche, Wirtz, élu homme du match, a couronné sa prestation d’une passe décisive pour Victor Munoz, entré en jeu et auteur du but fixant le score à 4-0. Il avait lancé l’Espagnol d’une belle passe dans la profondeur. « L’ambiance après le match était formidable. Je vais en profiter. C’est tout simplement un bel après-midi », s’est réjoui Wirtz après le coup de sifflet final au micro de Sky. « Je me sens très bien. Mais c’est aussi parce que l’équipe a continué à progresser et à s’améliorer. Quand on en fait partie, on s’améliore soi-même. J’en profite, tout simplement. »

Getty Images

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Un autre ancien joueur de Liverpool, l’ex-international anglais Daniel Sturridge, a lui aussi eu des mots élogieux pour Wirtz. Le joueur de 23 ans impressionne notamment par son volume de course et la qualité de son pressing, « mais maintenant, nous le voyons aussi parvenir à exprimer son vrai jeu. Je ne pense pas qu’il montre déjà le meilleur de lui-même. Mais il trouve son rythme et comprend de mieux en mieux ce qu’il faut pour que les choses fonctionnent », a estimé Sturridge.

Florian Wirtz en grande forme à Liverpool : « Maintenant, il montre ce dont il est vraiment capable »

Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a certainement eu une influence positive sur Wirtz ces derniers temps, a souligné l’homme de 37 ans. Mais l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, mérite lui aussi d’être salué pour sa gestion de l’ancien joueur de Leverkusen. « L’entraîneur lui a témoigné une grande confiance. On s’est demandé à plusieurs reprises s’il était vraiment assez bon, s’il devait même jouer. Mais maintenant, il montre ce dont il est vraiment capable. »

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Wirtz montre lentement mais sûrement à tous « pourquoi ils ont payé autant d’argent pour lui. J’espère qu’il livrera encore beaucoup d’autres prestations de ce genre pour le club », a ajouté Sturridge.

Transféré du Bayer Leverkusen à Liverpool en 2025 pour 125 millions d’euros, Wirtz a connu une première saison en demi-teinte à Anfield. Il trouve désormais de mieux en mieux ses marques cette saison et évolue à un excellent niveau depuis plusieurs semaines. Il compte désormais trois buts et six passes décisives en 16 apparitions cette saison.