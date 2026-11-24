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Le Tribunal arbitral du sport a tranché la controverse autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en s'appuyant sur des motifs juridiques liés à l'autorité de l'arbitre sur le terrain.

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La sélection sénégalaise avait remporté le titre le 18 janvier dernier à Rabat, la capitale marocaine, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels. Ses joueurs avaient quitté la pelouse pendant 14 minutes pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes, avant de revenir pour terminer le match, de réussir à arrêter le penalty, puis d'inscrire le but de la victoire en prolongation.

Après le match, la partie marocaine a contesté le résultat, mais son premier recours n'a pas abouti. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a ensuite décidé d'annuler le résultat de la rencontre et de considérer le Sénégal comme forfait et perdant, en s'appuyant sur l'article 82 du règlement du tournoi, qui encadre les cas de retrait, de refus de jouer ou d'abandon du terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre. Son texte est le suivant : « Si, pour quelque raison que ce soit, une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match officiel sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement exclue de la compétition en cours. »

L'article en question prévoit qu'une équipe est déclarée perdante et définitivement exclue de la compétition si elle se retire pour quelque raison que ce soit, ne se présente pas au match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l'accord de l'arbitre. C'est sur cette base juridique que le jury d'appel s'était appuyé dans sa précédente décision pour attribuer au Maroc la victoire sur tapis vert.

Mais le Tribunal arbitral du sport a réexaminé la décision après l'appel du Sénégal et a conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit. Une conclusion qui touche au cœur de l'affaire, à savoir la gestion des faits survenus pendant la rencontre et les décisions prises par l'arbitre au cours de celle-ci, notamment la reprise du jeu après le retour des joueurs sur la pelouse.

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Dans un bref commentaire après la publication du verdict ce mardi, qui a rendu le titre à la sélection sénégalaise, Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS, a déclaré à l'agence Reuters : « La formation du TAS a conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit. »

Selon les attendus du verdict, la décision du jury d'appel africain n'est plus en vigueur. Le tribunal a en effet annulé la sanction qui considérait le Sénégal comme forfait et a confirmé le résultat de la rencontre remportée par la sélection sénégalaise sur le terrain, mettant ainsi un terme à un litige juridique qui aura duré près de dix mois depuis la finale.

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La décision du tribunal réaffirme l'importance du respect des décisions arbitrales relatives aux faits de jeu, tout en laissant la porte ouverte à des poursuites juridiques dans les limites de la compétence des instances juridictionnelles. Elle replace ainsi l'épisode de la finale de Rabat dans un débat plus large sur l'autorité de l'arbitre et la manière de gérer les protestations des joueurs pendant les matchs.

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