Brest - Chardonnet : "D'autres équipes ont déjà battu le PSG"

Le défenseur brestois veut y croire avant la réception de Paris, alors que le SB29 risque de devoir jouer son maintien en barrages en cas de défaite.

C'est la dernière étape de la saison. Ce dimanche, l'un des matchs les plus attendus de cette 38e journée de Ligue 1 oppose Brest au PSG, deux équipes qui jouent gros, très gros. Les Parisiens, deuxièmes à un point de Lille, ont encore une chance de remporter un quatrième titre de champions de France consécutif.

Pour Brest, l'enjeu est le maintien. Après un très joli début de saison, les Bretons sont en effet dans le dur, et devront regarder les résultats de leurs concurrents (Nantes, Lorient et Strasbourg qui s'affrontent à la Meinau) en cas de défaite.

Une situation survenue après plusieurs contre-performances ces dernières semaines. "On fait une très mauvaise deuxième partie de saison , reconnaît en effet Brendan Chardonnet dans une interview à L'Equipe. Il y a eu de très belles choses lors de la première, notamment dans le jeu.

"Mais on avait aussi de la réussite. On a gagné certains matches, qu'on ne méritait pas forcément. Depuis la trêve, on tente moins de choses, ou alors des choses trop compliquées. On manque de confiance."

Le défenseur brestois évoque également le manque de solidité défensive de son équipe, qui a enciassé 64 buts en 37 sorties cette saison. "On n'a jamais réussi à fermer complètement la boutique.

"On a une équipe très jeune, derrière. En Ligue 1, une erreur d'inattention, de concentration, ça ne pardonne pas. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre... Tout le monde est concerné."

L'article continue ci-dessous

Pour autant, Chardonnet veut y croire face à l'armada parisienne : "C'est un énorme défi. Les Parisiens n'ont pas leur destin entre leurs mains, nous si. Ils ont perdu huit fois, cette saiso, c'est beaucoup. D'autres équipes l'ont fait.

"Un nul nous suffit, mais il faudra se concentrer sur nous-mêmes, ne pas faire de calculs. Si on sort un gros match, on aura à se soucier de personne. Et si on doit aller aux barrages, ce sera à nous d'aller chercher le maintien, au fond de nos tripes."

Un barrage qui serait à disputer jeudi et dimanche prochain face à Toulouse, tombeur de Grenoble lors du dernier play-off de Ligue 2. Mais les hommes de D'all'Oglio n'en sont pas encore là, et espèrent bien sauver leur peau dès ce dimanche soir.