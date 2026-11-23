Comment regarder Brentford - Everton avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 23 nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford reçoit Everton en Premier League au Gtech Community Stadium, à Londres. Les deux équipes retrouvent la compétition après la trêve internationale.

L’équipe de Keith Andrews cherche à retrouver de la stabilité. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et ses défaites face à Brighton et Liverpool la laissent en milieu de tableau.

Brentford doit aussi composer avec des difficultés de sélection. Igor Thiago est suspendu et une longue liste de blessés réduit les options de l’équipe sur l’ensemble du terrain.

Everton arrive dans l’ouest de Londres dans une meilleure dynamique. L’équipe de David Moyes a remporté ses trois derniers matches, dont une victoire 3-1 contre Coventry City et un succès 1-0 sur le terrain de Newcastle United.

Moyes a franchi un cap personnel : son 593e match à la tête du club constitue un record pour Everton. Jack Grealish a repris l’entraînement et retrouvé le groupe après un mois de mise à l’écart, même si l’entraîneur a veillé à ne pas mettre un joueur en particulier en avant.

Chez les visiteurs, le poste de gardien fait également débat en toile de fond. La place de numéro un de l’Angleterre suscite de vives discussions, auxquelles Jordan Pickford prend part. Il devrait débuter dans les buts pour ce match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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