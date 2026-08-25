Bram Nuytinck avait du mal à croire ce qui s’était passé avant le match contre le FK Bodø/Glimt, après l’élimination du NEC au tour préliminaire de la Ligue des champions. Au moment de l’entrée des joueurs, les Norvégiens ont en effet lancé, l’air de rien, l’hymne de la Ligue Europa, alors que les deux équipes se disputaient encore une place en Ligue des champions.

Ce moment insolite a immédiatement suscité l’étonnement des téléspectateurs néerlandais, et le commentateur de Ziggo Sport, Wytse van de Goot, a lui aussi tout de suite remarqué l’erreur. Pour le NEC, l’hymne de la Ligue des champions faisait justement partie des éléments marquants de cette campagne européenne historique, mais en Norvège, les joueurs de Nimègue ont donc déjà eu droit à la musique du tournoi dans lequel ils allaient finalement atterrir.

Après la rencontre, Nuytinck a été interrogé par Ziggo Sport sur cet incident étonnant. « C’est bizarre, non ? C’était quoi, ça encore ? », a réagi le défenseur de 36 ans, visiblement incrédule. « J’ai vu récemment une vidéo où, il me semble, c’était arrivé dans un autre club aussi. Et je m’étais encore dit : ce n’est quand même pas possible ? »

Nuytinck ne pouvait finalement pas en dire beaucoup plus. « C’est très étrange, mais c’est comme ça », a résumé le vétéran.

Le rêve de Ligue des champions du NEC s’est définitivement envolé mardi soir en Norvège. Après la défaite 1-3 à De Goffert, l’équipe de l’entraîneur Dick Schreuder s’est inclinée 3-0 au match retour, permettant à Bodø/Glimt de se qualifier pour la phase de ligue du tournoi, tandis que le NEC poursuivra son parcours en Ligue Europa.

Les joueurs de Nimègue ont vécu un début de match catastrophique lorsque le gardien Gonzalo Crettaz a touché le ballon de la main en dehors de sa surface et a reçu un carton rouge direct de la part de l’arbitre Michael Oliver. Nuytinck est entré en jeu en seconde période et savait qu’à ce moment-là, il ne restait guère d’autre choix que de limiter les dégâts. « À dix contre une équipe aussi bien organisée, c’est très difficile de réussir encore à forcer quelque chose avec un tel score. »

Malgré l’élimination, c’est surtout la fierté qui domine chez Nuytinck au sujet des performances européennes du NEC. « Tu joues avec le NEC le tour préliminaire de la Ligue des champions. Au tour précédent, tu élimines l’Olympiakos, ce qui est évidemment énorme pour le NEC. Je suis très fier de pouvoir encore vivre cela en tant que joueur du NEC et supporter du club. »

Selon le défenseur expérimenté, le NEC doit donc poursuivre sa route en Ligue Europa la tête haute. « Nous devons surtout être fiers de ce que nous avons accompli. »