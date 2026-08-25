Bram Nuytinck sidéré par une incroyable bourde : « Bizarre, non ? C’était quoi, ça ? Très étrange ! »

Au coup de sifflet final de l’élimination de NEC au tour préliminaire de la Ligue des champions, Bram Nuytinck avait du mal à croire ce qui s’était passé avant le match contre le FK Bodø/Glimt. Au moment de l’entrée des joueurs, les Norvégiens ont en effet lancé, l’air de rien, l’hymne de la Ligue Europa, alors que les deux équipes se disputaient encore une place en Ligue des champions.

Ce moment étonnant a immédiatement suscité la surprise chez les téléspectateurs néerlandais et le commentateur de Ziggo Sport, Wytse van de Goot, a lui aussi remarqué l’erreur tout de suite. Pour NEC, l’hymne de la Ligue des champions faisait justement partie des éléments particuliers de cette campagne européenne historique, mais en Norvège, les joueurs de Nimègue ont donc déjà eu droit à la musique du tournoi dans lequel ils allaient finalement atterrir.

Après la rencontre, Nuytinck a été interrogé par Ziggo Sport sur cet incident insolite. « C’est bizarre, non ? C’était quoi, ça encore ? », a réagi, incrédule, le défenseur de 36 ans. « J’ai vu récemment une vidéo où c’était arrivé, je crois, dans un autre club. Et là, je m’étais dit : ce n’est quand même pas possible ? »

Nuytinck n’avait plus grand-chose d’autre à en dire après coup. « C’est très étrange, mais c’est comme ça », a lâché le vétéran.

Le rêve de Ligue des champions de NEC s’est définitivement envolé mardi soir en Norvège. Après la défaite 1-3 à De Goffert, l’équipe entraînée par Dick Schreuder s’est inclinée 3-0 au retour, permettant à Bodø/Glimt de se qualifier pour la phase de ligue de la C1, tandis que NEC poursuivra son parcours en Ligue Europa.

Les joueurs de Nimègue ont vécu un début de match catastrophique lorsque le gardien Gonzalo Crettaz a touché le ballon de la main en dehors de sa surface de réparation et a reçu un carton rouge direct de l’arbitre Michael Oliver. Nuytinck est entré en jeu en seconde période et savait qu’à ce moment-là, il ne restait guère d’autre choix que de limiter les dégâts. « À dix contre une équipe aussi bien organisée, c’est très difficile de forcer encore quelque chose avec un tel score. »

Malgré cette élimination, c’est surtout la fierté qui domine chez Nuytinck au sujet du parcours européen de NEC. « Tu joues avec NEC le tour préliminaire de la Ligue des champions. Au tour précédent, tu élimines l’Olympiakos, ce qui est évidemment énorme pour NEC. Je suis très fier de pouvoir encore vivre ça en tant que joueur de NEC et supporter du club. »

Selon l’expérimenté défenseur, NEC doit donc désormais avancer vers la Ligue Europa la tête haute. « Nous devons surtout être fiers de ce que nous avons accompli. »