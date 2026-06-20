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Muhammad Sharaf Eldeen

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Bouadi : « Nous avons démontré notre force et notre cohésion face à l'Écosse »

Maroc vs Haïti
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É.-U.
Écosse

L’équipe nationale marocaine totalise 4 points après deux journées.

Le milieu de terrain marocain Ayoub Bouadi s’est dit satisfait de la victoire (1-0) de son équipe face à l’Écosse, vendredi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que les « Lions de l’Atlas » allaient désormais se concentrer sur leur prochain match contre Haïti.

Dans des propos rapportés par le journal marocain « Al-Batalha », il a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce match. Ce fut une rencontre difficile, mais nous avons fait preuve d’une grande cohésion et nous avons réussi à tenir bon, notamment dans les dernières minutes lorsque l’équipe écossaise a multiplié ses attaques. »

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La star marocaine a ajouté : « Nous avons prouvé que nous formons une équipe solide et soudée. À présent, il nous reste encore un match à disputer, et nous nous concentrons entièrement sur celui-ci. »

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Haïti
HAI

Les Marocains préparent désormais leur dernier match de groupe, programmé mercredi à 23h00 GMT contre Haïti.

Les Lions de l’Atlas avaient d’abord partagé les points avec le Brésil (1-1) lors de la première journée, avant de dominer l’Écosse (1-0), rééditant ainsi leur succès face aux mêmes Écossais lors de la Coupe du monde 1998, où ils s’étaient imposés 3-0.

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