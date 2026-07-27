Bouaddi en attente de la décision : Manchester City hésite entre deux plans

Le club anglais de Manchester City poursuit ses négociations directes avec le Lille français pour boucler le transfert de la pépite marocaine Ayoub Bouaddi, l'une des principales révélations de la Coupe du monde 2026, dans une opération qui n'est plus qu'une question de temps, sur fond d'une concurrence acharnée des grands clubs européens pour s'attacher les services du joueur âgé de 18 ans.

Le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a révélé sur son compte officiel sur la plateforme « X » que « Manchester City mène toujours des négociations directes avec le Lille français au sujet du transfert d'Ayoub Bouaddi », affirmant que « les négociations sont en cours entre le joueur et les deux clubs, et Manchester City demeure le club le plus intéressé par le recrutement du Marocain ».

Romano a ajouté que « la décision finale portera sur le calendrier du transfert : soit l'arrivée immédiate de Bouaddi durant l'actuelle période de mercato, soit le report de l'opération jusqu'en juin 2027 », en référence à la flexibilité dont font preuve les deux parties concernant la date de finalisation de l'accord.

Bouaddi est l'un des plus brillants produits de l'académie du Lille français, où il dispose actuellement d'un contrat avec le club français courant jusqu'au 30 juin 2029, ce qui confère à Lille une grande force de négociation dans les discussions avec les clubs intéressés par ses services.

La valeur marchande actuelle du joueur s'élève à 80 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt », spécialisé dans l'évaluation des joueurs, un bond considérable après ses prestations remarquées avec la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du monde, où il est devenu l'une des principales étoiles montantes du continent européen.

Bouaddi a disputé 96 matches sous le maillot de l'équipe première de Lille depuis sa promotion des rangs de l'académie, offrant durant ceux-ci 4 passes décisives à ses coéquipiers, des statistiques qui reflètent ses prometteuses capacités techniques malgré son jeune âge, ce qui a fait de lui la cible des attentions des grands clubs européens.

Un éclat mondialiste

Bouaddi avait attiré les projecteurs lors de sa participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde 2026, où il a affiché un niveau exceptionnel qui a fait de lui l'une des principales révélations du tournoi planétaire, malgré son jeune âge et son manque d'expérience internationale, ce qui a renforcé l'intérêt des grands clubs pour son recrutement.