Al-Ahli d'Arabie saoudite aborde la confrontation très attendue face aux Sundowns dans un état de concentration, après que Marino Pušić, l'entraîneur de l'équipe, et Merih Demiral, son défenseur turc, ont affirmé qu'Al-Ahli était conscient de l'ampleur de la mission qui l'attend, tout en disposant de l'expérience et de la préparation nécessaires pour disputer l'un de ses matchs les plus marquants.

Al-Ahli, champion d'Asie, affrontera les Sundowns, champions d'Afrique, demain samedi, dans une rencontre qui réunit deux équipes dont chacune connaît la valeur des grands matchs, ce qui impose aux joueurs d'Al-Ahli d'aborder le duel avec une concentration particulière, d'autant que la rencontre se déroule sur le terrain de la formation sud-africaine et devant son public.

Pušić relève le défi

Marino Pušić n'a pas ignoré la force de l'adversaire. Il a au contraire entamé son propos en soulignant la difficulté de la confrontation, tout en veillant à adresser un message de confiance à ses joueurs, insistant sur le fait qu'Al-Ahli aborde le match prêt à affronter le champion du continent africain.

L'entraîneur d'Al-Ahli a déclaré lors de propos tenus aux médias : « Nous affrontons un adversaire très fort, et tout le monde le sait. Nous leur témoignons tout notre respect, car ils sont champions d'Afrique et nous sommes champions d'Asie, c'est pourquoi nous sommes nous aussi prêts pour ce match. »

Les propos de Pušić reflètent un certain équilibre dans l'approche de la rencontre : Al-Ahli sait que les Sundowns disposent d'éléments de qualité et d'une grande expérience, mais il ne veut pas que le respect de l'adversaire se transforme en recul ou en crainte, d'autant que la formation saoudienne aborde le match en tant que champion d'Asie et souhaite prouver sa capacité à rivaliser avec les champions continentaux.

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L'entraîneur estime également que la nature du match offre à Al-Ahli une occasion exceptionnelle de créer un moment différent, surtout avec la présence du public de l'équipe derrière elle malgré le fait de disputer la rencontre dans un autre pays, ce qu'il a considéré comme un facteur positif avant le coup d'envoi.

Pušić a déclaré : « C'est toujours formidable de savoir que vos supporters viendront dans un stade qui ne leur est pas familier et dans un autre pays pour vous soutenir. C'est une chose magnifique. Et comme je l'ai dit, les finales sont toujours particulières, elles ont leur ambiance et leur dynamique propres, et elles représentent assurément pour nous une grande occasion de réaliser quelque chose de spécial. »

Demiral évoque l'expérience des grands rendez-vous

De son côté, Merih Demiral a abordé la confrontation sous un angle différent, affirmant que l'expérience des joueurs d'Al-Ahli dans les grands matchs peut aider l'équipe à surmonter les circonstances difficiles qui l'attendent face aux Sundowns.

Le défenseur turc a déclaré : « Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous avons de nombreux joueurs expérimentés. Ces dernières années, nous avons disputé beaucoup de finales face à des équipes très fortes, c'est pourquoi nous sommes conscients que le match de demain sera difficile, mais nous y sommes prêts. »

Demiral n'estime pas que jouer devant le public des Sundowns constituera un facteur exceptionnel pour Al-Ahli, d'autant que les joueurs de l'équipe sont habitués à disputer des matchs sous une forte pression du public, ce qui leur confère l'expérience nécessaire pour gérer le vacarme attendu dans les tribunes.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que cela nous affectera, car nous sommes habitués à jouer devant nos propres supporters qui créent beaucoup de bruit et de pression dans les tribunes, nous sommes donc habitués à de telles ambiances. »

Les déclarations de Pušić et de Demiral révèlent la préparation d'Al-Ahli à aborder le match sous plusieurs angles : l'entraîneur se concentre sur le respect de la force des Sundowns tout en conservant la confiance en son équipe, tandis que le défenseur turc mise sur l'expérience que les joueurs ont acquise lors des grandes confrontations et sur leur capacité à gérer la pression.