La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole a désigné Juan Martínez Munuera pour diriger le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, demain dimanche, lors de la dixième journée de Liga.

Cette annonce intervient dans un climat tendu sur les plans sportif et arbitral, après la polémique qui a marqué les dernières journées.

Munuera sera assisté par Javier Iglesias Villanueva dans la salle du VAR.

Selon le quotidien espagnol « Marca », ce sera la cinquième fois que Juan Martínez Munuera, âgé de 44 ans, dirigera un Clasico, au cours d'une carrière de 14 saisons en première division espagnole.

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Les résultats précédents sont favorables au Real Madrid, qui a remporté trois des quatre rencontres dirigées par cet arbitre, avec une victoire 3-1 en Liga en 2020, un 4-0 lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi en 2023 et un 4-1 en finale de la Supercoupe d'Espagne en 2024.

De son côté, le Barça s'est imposé 4-0 lors d'un match de championnat en 2022.

Martínez Munuera a déjà dirigé un match du Barça et un du Real Madrid au cours de la saison actuelle.

Il a arbitré le club catalan face au Séville FC au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, rencontre qui s'est terminée par une victoire du Barça 3-1, et il a également dirigé le match du Real Madrid contre Malaga au stade Santiago-Bernabéu, que les Merengue ont remporté 4-0.

Lors des matchs qu'il a dirigés pour le Real Madrid, l'arbitre originaire d'Alicante a conduit le club madrilène dans 46 rencontres, pour 30 victoires et 9 nuls contre 7 défaites.

Quant au Barça, il a arbitré 40 de ses matchs, dont 27 se sont soldés par une victoire, 6 par un nul et 7 par une défaite.

La VAR

L'arbitre Javier Iglesias Villanueva, âgé de 43 ans, sera en charge de la VAR durant le Clasico.

L'arbitre originaire d'Iurreta fait partie de l'équipe spécialisée dans la VAR depuis la saison 2024-2025.

Iglesias avait fait l'objet de critiques de la part du Real Madrid en février 2025, alors qu'il officiait dans la salle du VAR lors du match entre l'Espanyol et le Real Madrid, après n'avoir pas demandé à l'arbitre Muñiz Ruiz de revoir une action qui soulevait la possibilité d'une expulsion de Carlos Romero, à la suite de son intervention par-derrière sur Kylian Mbappé.



