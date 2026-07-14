Bonne nouvelle pour le Maroc ? La FIFA désigne l’arbitre du match Argentine-Angleterre

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre américain Ismail Al-Fath pour diriger la deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, l’un des chocs les plus attendus du tournoi.

Ce choix récompense ses performances remarquables tout au long de la compétition : il a déjà dirigé plusieurs rencontres majeures avec une grande autorité, ce qui a conforté la confiance de la FIFA dans sa capacité à gérer un affrontement d’une telle envergure.

Né à Casablanca, au Maroc, avant d’obtenir la nationalité américaine et d’accéder au statut d’arbitre international, Al-Fath figure parmi les arbitres les plus en vue de ce Mondial, où il n’a cessé d’afficher un niveau remarquable lui valant le respect des milieux du football mondial.

Toutefois, cette désignation met fin à ses chances d’arbitrer la finale, la FIFA évitant généralement de confier les deux derniers matchs du tournoi (demi-finales et finale) au même arbitre, afin de garantir équilibre et impartialité.

Selon le site « Foot Mercato », l’arbitre marocain Jalal Al-Jaid émerge comme l’un des principaux candidats pour officier la finale, grâce à ses performances exceptionnelles tout au long de la compétition, qui ont impressionné aussi bien les observateurs que les spécialistes.