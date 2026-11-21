Partager Suivez GOAL sur Google

Le comité technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a désigné l'arbitre international Alejandro Hernández Hernández pour diriger le choc très attendu entre Barcelone et Villarreal, prévu demain dimanche au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la Liga.

Publicité

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Guillermo Cuadra Fernández sera chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pendant la rencontre.

Ce sera la première fois cette saison que Hernández Hernández dirigera un match du Barça. Il a en revanche déjà arbitré la rencontre entre Villarreal et l'Atlético de Madrid, soldée par un match nul 2-2 au Riyadh Air Metropolitano, le 23 août dernier, lors de la 2e journée de Liga.

Le dernier match du Barça dirigé par l'arbitre canarien remonte au Clasico face au Real Madrid, lors de la 35e journée de la saison dernière. Disputée au Spotify Camp Nou, la rencontre s'était conclue par une victoire 2-0 du club catalan, qui avait ainsi officiellement décroché le titre de champion d'Espagne.

Fait curieux, Barcelone est l'équipe que Hernández Hernández a le plus souvent arbitrée en première division espagnole : 42 matchs, pour un bilan de 26 victoires, 12 nuls et seulement 4 défaites pour le club catalan.

Publicité Publicité

La dernière défaite du Barça sous l'arbitrage de l'officiel espagnol remonte à la saison 2023-2024, avec un revers 4-2 face à Gérone, le 4 mai 2024, à Montilivi.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL Regarder

De son côté, Villarreal a disputé 30 matchs de première division sous la direction de Hernández Hernández, pour un bilan de 13 victoires, 10 nuls et 7 défaites.

La dernière victoire de Villarreal sous son arbitrage remonte au derby du Levante la saison dernière, un succès 5-1 à La Cerámica, lors de la 34e journée du championnat.

Publicité

Le prochain Barcelone-Villarreal sera le cinquième match entre les deux équipes dirigé par Hernández Hernández. Les quatre précédents se sont soldés par trois victoires du club catalan et un match nul.

La première confrontation remonte à la demi-finale aller de la Coupe du Roi lors de la saison 2014-2015, conclue par une victoire 3-1 de Barcelone.

Publicité

La deuxième s'est déroulée en Liga lors de la saison 2018-2019 et s'est soldée par un match nul sur la pelouse de Villarreal.

Les deux dernières se sont disputées à La Cerámica et ont vu le Barça s'imposer 1-0 puis 4-3, respectivement lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024.