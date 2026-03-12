Pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, affrontement 100 % italien entre le Bologna de Vincenzo Italiano et la Roma de Gian Piero Gasperini. Un match 100 % italien pour tenter de poursuivre l'aventure dans la deuxième plus grande compétition européenne et accéder au prochain tour, les quarts de finale de la compétition continentale.

Les deux entraîneurs italiens ont dévoilé leurs compositions officielles et, entre les absences pour blessure ou suspension, il n'y a pas de grandes surprises. Voici les choix des techniciens.

BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe ; Castro. Entraîneur : Italiano

ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik ; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza ; Malen. Entraîneur : Gasperini





Certains joueurs présents dès la 1ère minute - mais pas seulement eux - devront faire attention aux cartons jaunes : Vitik, Miranda et Bernardeschi pour Bologne et Celik, Hermoso et Ndicka pour Rome sont en effet sousle coup d'un avertissement.





À la 13e minute, l'arbitre allemand Jablonski avertit Miranda (auteur d'une faute sur Zaragoza), qui sera suspendu pour le match retour prévu le jeudi 19 mars à Rome.