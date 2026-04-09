Bologne - Aston Villa : le résumé du match - Aston Villa s'impose avec brio au Stadio Renato Dell'Ara

Aston Villa a exporté sur le continent l’intensité de son pressing haut, typique de la Premier League, et a démantelé Bologne grâce à une efficacité redoutable devant le but. Les Anglais ont maintenu leur discipline défensive et exploité les failles structurelles de la défense italienne durant les quatre-vingt-dix minutes.

Si les Rossoblu ont parfois menacé sur les côtés en début de rencontre, ils ont finalement manqué de sang-froid dans le dernier tiers. Ce succès permet à Villa de consolider sa première place au classement de la Ligue Europa, tandis que Bologna doit encore travailler pour retrouver son niveau.

Mi-temps

4' — 💥 Occasion précoce pour Castro

Santiago Castro se fraie un chemin entre les deux centraux et enroule sa frappe à ras de terre. Emiliano Martínez repousse l’obus du bout des doigts en corner.

12' — 🟨 Carton jaune pour Onana

Amadou Onana reçoit un carton jaune pour un tacle tardif sur Remo Freuler dans le rond central. Le milieu de terrain belge se retrouve du mauvais côté du ballon lors d’une transition de Bologne.

20' — 🔄 Adjustement tactique d'Emery

Unai Emery demande à Youri Tielemans de reculer d’un cran afin de mieux contrer le surnombre de Bologne sur le flanc gauche. Villa passe alors à un bloc médian plus prudent.

28' — ⚽ But pour Aston Villa

Ollie Watkins ouvre le score d'une frappe caractéristique. Bien servi par une passe en profondeur millimétrée de Morgan Rogers, l'attaquant glisse le ballon dans le petit filet, hors de portée de Federico Ravaglia.

35' — 📺 Vérification VAR pour un penalty

L’arbitre est appelé à consulter l’écran pour vérifier une possible main d’Ezri Konsa. Après examen, la décision initiale de ne pas accorder de penalty est confirmée, au grand dam du public local.

41' — 💥 McGinn touche le poteau

John McGinn enroule une frappe puissante des 20 mètres qui lobe Ravaglia mais vient heurter la barre transversale. Villa domine juste avant la mi-temps.

44' — 🟨 Carton jaune pour Lucumi

Jhon Lucumi écope d’un carton jaune pour une faute tactique sur Buendia, qui interrompt une contre-attaque prometteuse de Villa. Le coup franc suivant est facilement repoussé.

Deuxième mi-temps

52' — ⚽ Deuxième but pour Aston Villa

Emiliano Buendía double la marque d’une tête astucieuse au premier poteau, bien servi par le débordement et le centre parfait de Lucas Digne.

61' — ⚽ Bologne réduit l'écart

Lewis Ferguson redonne espoir aux locaux d’une frappe bien placée. Le milieu écossais surgit en retard dans la surface pour reprendre un centre de Joao Mario et battre Martinez au premier poteau.

68' — 🔄 Triple remplacement pour Bologne

Vincenzo Italiano opte pour un dispositif plus offensif en faisant entrer des joueurs frais dans le dernier tiers. Les locaux se projettent davantage vers l’avant à la recherche de l’égalisation.

74' — ⚽ Troisième but pour Aston Villa

Morgan Rogers redonne deux buts d’avance à son équipe : il s’engouffre dans la surface et décoche un tir à ras de terre, légèrement dévié, qui trompe le gardien.

82' — 💥 Martinez repousse une frappe de Bernardeschi

Federico Bernardeschi tente une volée spectaculaire depuis l’entrée de la surface. Martinez réalise une parade de classe mondiale en détournant le ballon au-dessus de la barre, préservant ainsi l’avance.

89' — 🟨 Carton jaune pour McGinn

Le capitaine villan est sanctionné pour avoir gagné du temps sur une remise en jeu. Les hommes d’Emery gèrent sereinement les ultimes instants.

90+2' — 🔄 Renfort défensif

Emery fait entrer un renfort défensif pour les dernières minutes. Villa a réussi à neutraliser la menace de Bologne pour s'assurer les trois points à l'extérieur.

Verdict final.

La victoire 3-1 d’Aston Villa au Stadio Renato Dell’Ara a été une véritable leçon de gestion du jeu européen. Bien que Bologne ait dominé la possession et contraint Emiliano Martínez à plusieurs parades, l’efficacité des Villans devant le but a fait la différence. Les buts de Watkins, Buendía et Rogers ont sanctionné une formation bien plus à l’aise en contres. Bologna a certes exhibé quelques éclairs de qualité par l’intermédiaire de Lewis Ferguson, mais a finalement manqué de la solidité défensive nécessaire pour contenir un adversaire de haut niveau issu de la Premier League.