Bodø/Glimt réplique au directeur de NEC, Van Schaik, jugé « irrespectueux »

Les déclarations sévères du directeur de NEC, Wilco van Schaik, sur les conditions à Bodø/Glimt ne sont pas non plus passées inaperçues en Norvège. Un porte-parole du club norvégien a réagi aux critiques et affirme que NEC n’avait exprimé aucune plainte au préalable.

Van Schaik s’est montré particulièrement critique au sujet des installations à Bodø. Le bain de glace fourni, en particulier, était selon le directeur général de NEC loin d’être à la hauteur de ce qu’il attend d’un environnement de Ligue des champions.

« Je viens d’aller dans le vestiaire, c’est du bric-à-brac ici », a déclaré Van Schaik. « Nous avons demandé une baignoire et de la glace. J’ai l’impression qu’ils ont simplement pris une baignoire dans une espèce de magasin de bricolage et y ont mis de la glace. C’est vraiment du jamais-vu. »

Ces propos ont été largement relayés et sont également parvenus jusqu’à Bodø/Glimt. Auprès du média norvégien Nettavisen, un porte-parole du club explique ne pas se reconnaître dans le tableau dressé par Van Schaik.

« Nous avons beaucoup échangé avec NEC ces dernières semaines et nous n’avons reçu aucun retour indiquant que certaines choses n’étaient pas en ordre », a déclaré le porte-parole. Selon le Norvégien, il n’y a en outre rien d’exceptionnel concernant la baignoire préparée pour NEC.

« C’était la même baignoire lorsque Manchester City et l’Inter ont joué ici, et personne n’a rien dit à ce sujet », poursuit-il. « C’est la première fois que nous entendons qu’il y a un problème avec cela. Nous pensons avoir fourni ce qui avait été demandé. »

Le porte-parole replace ensuite encore davantage les critiques de Van Schaik en perspective. « Il y a des équipes qui proposent des poubelles remplies de glace, donc il existe des alternatives bien pires », conclut l’attaché de presse de Bodø/Glimt.

Les remarques de Van Schaik lui avaient d’ailleurs déjà valu lundi de nombreuses critiques de la part de supporters néerlandais et norvégiens sur X. « Quel manque de respect incroyable », a écrit quelqu’un, tandis qu’un autre utilisateur a estimé : « Et ensuite se faire balayer sans le moindre espoir. Ce genre de paroles après la semaine dernière… L’ultime Néerlandais, lui, tellement de blabla. Allez Bodø ! »

Le journaliste norvégien Sigve Kvamme a ironisé sur X : « Ce n’est que lorsque l’immense club de NEC Nimègue – un club dont il a fallu chercher le nom – vient à Aspmyra, qu’on s’en prend durement au manque d’installations. »

NEC devra surtout trouver une réponse sur le terrain mardi soir. Le club de Nimègue doit effacer une précédente défaite 1-3 pour garder l’espoir d’atteindre la phase de ligue de la Ligue des champions. En cas d’élimination, il restera à NEC la phase de ligue de la Ligue Europa comme filet de sécurité.

Le coup d’envoi sera donné mardi soir à 21 heures dans l’Aspmyra Stadion, qui fait déjà beaucoup parler.







