Partager Suivez GOAL sur Google

L'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement de l'équipe de France avant le choc face à l'Italie n'était pas une simple information médicale anodine. Le timing est intervenu à un moment particulièrement sensible au sein du camp des Bleus, après que des rapports de presse français ont révélé une relation tendue entre le capitaine de la sélection et son entraîneur Zinédine Zidane, sur fond de désaccords liés à son poste sur le terrain et à la manière dont il est utilisé, ainsi qu'à une ambiance loin d'être idéale dans le vestiaire.

Publicité

Alors que Zidane espérait pouvoir compter sur les services de sa star lors des deux confrontations décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations de l'UEFA, la nouvelle d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers dont souffre Mbappé est venue écarter sa participation face à l'Italie, selon un rapport du journal « L'Équipe », tout en laissant subsister l'espoir de le voir disputer le match contre la Turquie.

Les doutes se sont renforcés avec l'annonce de la convocation officielle du Français Senny Mayulu, joueur du Paris Saint-Germain, pour rejoindre l'équipe première, pour sa toute première sélection, afin de compenser le déficit numérique dont souffre Zidane après avoir perdu plusieurs éléments en raison de blessures, à un moment où la situation du capitaine de l'équipe demeure incertaine.

Plus tard, Zidane a confirmé ces doutes et les a transformés en réalité, en annonçant l'absence de Mbappé pour le choc face à la Squadra Azzurra.

Mais la question qui s'impose désormais dépasse la nature de la blessure et la durée de l'absence : Mbappé souffre-t-il réellement d'un nouveau problème physique, ou le moment où survient cette crise reflète-t-il l'élargissement du fossé entre lui et son entraîneur, au début d'un projet censé représenter une nouvelle étape dorée pour la star française ?

Publicité Publicité

Une blessure à un moment qui soulève des interrogations

Related Topics

Prochains matchs ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Regarder

Les points d'interrogation autour de la situation de Mbappé se multiplient au regard de son état technique et physique avant de rejoindre la sélection.

Le joueur traverse en effet une période remarquable avec le Real Madrid, après avoir été officiellement désigné meilleur joueur du Championnat d'Espagne au cours du mois d'octobre, à la suite de ses 4 buts en 3 matchs, dont un doublé contre Séville et un but décisif dans le Clasico face au Barcelone.

Publicité

Selon les statistiques officielles publiées par la Ligue espagnole de football, Mbappé a terminé le mois avec un total de 11 buts et deux passes décisives dans la compétition, et il a par ailleurs disputé l'intégralité des 12 matchs du Real Madrid dans le tournoi au cours de la saison en cours jusqu'à cette date, pour un total dépassant les 1 000 minutes.

Le début du différend : Dembélé écarte Mbappé de son poste de prédilection

Publicité

Les racines de la crise entre Mbappé et Zidane remontent, selon ce qu'a révélé le journal « L'Équipe » et que des médias français et espagnols ont rapporté, au premier rassemblement du nouvel entraîneur avec l'équipe de France, lorsqu'il a pris une décision tactique qui n'a pas pleinement été acceptée par le capitaine des Bleus.

Zidane a en effet décidé d'utiliser Mbappé sur l'aile gauche, au lieu du poste d'attaquant de pointe qu'il avait l'habitude d'occuper ces derniers temps, en confiant à Ousmane Dembélé le rôle de pointe de l'attaque, dans une tentative de tirer parti des qualités de la star du Paris Saint-Germain dans la profondeur offensive.

Publicité

Cette décision était délicate pour Mbappé, qui se considère comme un attaquant de pointe, surtout après que ce poste est devenu une partie essentielle de son évolution avec le Real Madrid, outre son désir d'être le joueur pivot du projet offensif de la sélection.

« L'Équipe » a décrit ce changement comme une décision pouvant être interprétée comme un recul dans le statut d'un joueur au profit de la promotion d'un autre, en référence au positionnement de Mbappé sur l'aile au bénéfice de Dembélé dans la profondeur.

Publicité

La crise du vestiaire : Mbappé ne fait-il plus l'unanimité ?

Ce qui est le plus complexe, c'est que les différends éventuels ne concernent pas Zidane seul, puisque les rapports publiés par « L'Équipe » ont révélé l'existence d'un refroidissement dans la relation de Mbappé avec certains de ses coéquipiers au sein de l'équipe de France, un développement qui représente un changement par rapport à l'ambiance à laquelle le joueur était habitué au cours de ses années précédentes.

Publicité

Les rapports lient une partie de cette ambiance à la rivalité entre Mbappé et Dembélé pour le Ballon d'Or 2026, et aux déclarations croisées qui l'ont accompagnée via les médias, avant que la star du Real ne tente de désamorcer la situation par des contacts personnels.

Mbappé avait affirmé dans des déclarations au journal « L'Équipe » le 21 septembre dernier qu'il n'y avait aucun différend avec Dembélé, en disant que son coéquipier était un ami et que leur relation n'avait pas été affectée par la concurrence pour le trophée.

Publicité

Mais les rapports les plus récents ont évoqué un sentiment d'isolement de Mbappé au sein du vestiaire, et sa tentative d'élargir le cercle de ses relations avec certains joueurs, parmi lesquels Rayan Cherki, Marcus Thuram et Michael Olise, des tentatives qui n'ont pas nécessairement rencontré la réaction attendue de l'ensemble de ses coéquipiers.

Des précédents avec Deschamps : Mbappé choisit-il ses combats internationaux ?

Publicité

On ne peut évoquer les doutes actuels sans revenir sur la relation précédente entre Mbappé et l'ancien entraîneur de la France, Didier Deschamps, qui a connu, elle aussi, des périodes de polémique concernant l'engagement du joueur à participer aux rassemblements internationaux.

Les faits les plus marquants remontent à l'automne 2024, lorsque Mbappé a manqué les rassemblements d'octobre et de novembre, malgré ses apparitions avec le Real Madrid durant cette période.

Publicité

En octobre, Deschamps ne l'a pas convoqué après son retour d'une blessure musculaire, malgré sa participation en tant que remplaçant face à Lille en Ligue des champions, puis son apparition comme titulaire contre Villarreal en Championnat d'Espagne.

En novembre, l'entraîneur français a surpris tout le monde en l'écartant de nouveau, bien que le joueur eût annoncé son souhait de rejoindre la sélection, ce que Deschamps a lui-même confirmé, en précisant que la décision était exceptionnelle et ne concernait que ce rassemblement.

Publicité

L'épisode a suscité de larges critiques, d'autant que Mbappé était capable de jouer avec le Real Madrid, alors qu'il était absent de la sélection, et certains sont allés jusqu'à remettre en question la nature de ses priorités durant les trêves internationales.

Mais il importe de ne pas réduire cet épisode à une accusation de dérobade du joueur, car Deschamps a expliqué que ses décisions étaient liées à l'évaluation de l'état de forme et aux circonstances entourant le joueur, et Mbappé est par ailleurs revenu en sélection en mars 2025.

Publicité

Cet arrière-plan révèle que la polémique autour de l'engagement de Mbappé en sélection n'est pas nouvelle, et que le joueur s'est déjà retrouvé au cœur d'interrogations similaires, même lorsqu'il n'existait aucune preuve qu'il s'éloignait délibérément.

Une blessure antérieure avec Zidane : un début qui n'a pas été idéal

Publicité

Le paradoxe est que la relation de Mbappé avec Zidane a déjà connu un développement médical similaire au début du parcours de l'entraîneur avec la sélection.

Le 25 septembre dernier, lors du premier match de Zidane à la tête du staff technique des Bleus face à la Turquie, Mbappé a inscrit l'unique but de la victoire, mais il est sorti par la suite en invoquant des douleurs au genou gauche, et a été contraint de quitter le terrain à la 58e minute.

Publicité

Zidane a annoncé après la rencontre que l'état du joueur ne permettait pas de prendre le risque de le maintenir, en soulignant la nécessité de son retour à Madrid pour recevoir des soins, avant que la Fédération française de football ne confirme qu'il souffrait d'une blessure aux tendons.

De fait, Mbappé a manqué les trois matchs suivants de la sélection, après confirmation de son éviction du reste du rassemblement.

Publicité

Zidane va-t-il perdre sa star ?

Le paradoxe semble être que Zidane a pris les rênes de l'équipe de France avec un fort soutien de Mbappé, ce dernier ayant été l'un des plus ardents défenseurs de l'idée de voir la légende du Real Madrid entraîner les Bleus.

Publicité

La relation entre les deux hommes était censée représenter un point fort du nouveau projet, au regard de la place historique qu'occupe Zidane auprès de Mbappé, et de l'estime mutuelle entre les deux parties.

Mais les premiers mois ont révélé que le respect mutuel ne suffit pas nécessairement à garantir l'harmonie technique, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur de la stature de Mbappé, habitué à être le pivot du projet offensif de toute équipe dont il porte le maillot.

Publicité

Et aujourd'hui, Zidane se retrouve face à un test précoce, après que la blessure de son capitaine a coïncidé avec des rapports faisant état de désaccords tactiques et de tensions entre les deux parties, outre le sentiment de mal-être de la star du Real au sein du vestiaire.

Et alors que Zidane attend le retour de Mbappé, la question la plus importante demeure : l'entraîneur peut-il contenir sa star numéro un et remettre la relation sur sa voie naturelle, ou les désaccords précoces vont-ils se transformer en une guerre menaçant son projet avec l'équipe de France ?

Publicité

Quant au fait d'évoquer une blessure politique ou une absence délibérée de Mbappé, cela reste jusqu'à présent du domaine des spéculations que n'étayent aucune preuve fiable, mais la coïncidence entre le problème physique et les désaccords affichés rend difficile d'ignorer les points d'interrogation entourant l'avenir de la relation entre les deux parties.

À lire aussi :

Assez de le rabaisser : retirez vos mains et vos langues du plus grand joueur de l'histoire !