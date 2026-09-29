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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Blessure inquiétante pour une star de l'équipe d'Égypte avant le choc

Sud-Soudan vs Égypte
Sud-Soudan
Égypte
Africa Cup of Nations Qualification
A. Fatouh
Zamalek SC vs Al Ahly SC
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Al Ahly SC
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Soudan du Sud
Égypte

Fatouh remplacé face au Soudan du Sud

Ahmed Fatouh, l'arrière gauche de l'équipe d'Égypte, a été victime d'une blessure inquiétante lors du match face au Soudan du Sud, disputé ce mardi soir au stade de Djouba dans le cadre de la deuxième journée du groupe 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Fatouh a demandé à son entraîneur Hossam Hassan de le remplacer à la 52e minute, en raison d'une blessure au muscle antérieur de la cuisse survenue après un duel pour le ballon, et son coéquipier Karim Hafez est entré à sa place.

Fatouh doit passer des examens médicaux dans les prochaines heures afin de diagnostiquer la blessure et de déterminer la durée de son absence.

La blessure de Fatouh constitue une source d'inquiétude pour Moatamed Gamal, l'entraîneur du Zamalek, car le joueur est un élément important de son onze en championnat et en Ligue des champions d'Afrique.

Le Zamalek attend un test relevé face à son rival Al Ahly lors du sommet du championnat égyptien le 11 octobre prochain.

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