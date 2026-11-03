Blessure et statistiques catastrophiques : un nouveau cauchemar poursuit Rashford

Le retour de Marcus Rashford à Manchester United n'a pas pris la tournure souhaitée par le joueur ni par les supporters du club. Après un prêt relativement réussi au FC Barcelone, l'attaquant anglais était revenu en quête d'un nouveau départ et dans l'espoir de retrouver sa place à Old Trafford, mais il s'est retrouvé face à une réalité bien plus complexe, incapable d'apporter la plus-value attendue, son avenir se trouvant de nouveau menacé sur fond de résultats en baisse de Manchester United.

Manchester United vit une saison décevante, occupant la dix-septième place de Premier League après avoir concédé une nouvelle défaite face à Chelsea sur le score de 2-0 samedi dernier. La pression s'intensifie ainsi sur l'équipe et son entraîneur Michael Carrick, avant deux rencontres difficiles contre l'AS Rome mardi et Aston Villa dimanche.

Selon le site français « Foot Mercato », Rashford est devenu l'un des dossiers les plus préoccupants au sein du club, après avoir échoué à saisir la chance qui lui a été offerte à son retour de prêt.

L'attaquant anglais avait pourtant affiché un bon niveau lors de ses deux expériences à Aston Villa et au FC Barcelone, inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives en 17 matchs avec le club anglais, avant de marquer 14 buts et de distribuer 15 passes décisives en 49 rencontres sous le maillot du club catalan. Des statistiques qui l'ont aidé à retrouver sa place en sélection et à figurer dans les plans de l'équipe d'Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026.

Malgré l'intérêt du FC Barcelone pour le conserver, les exigences financières de Manchester United ont empêché la conclusion du transfert, poussant le club espagnol à se tourner vers d'autres options, parmi lesquelles Anthony Gordon, tandis que Fenerbahçe et Arsenal ont manifesté leur intérêt pour recruter le joueur.

Après être resté à Manchester United, bien qu'il n'ait plus joué avec l'équipe depuis le 12 décembre 2024, à l'occasion de la rencontre face au Viktoria Plzeň, Rashford semblait se préparer à tourner une nouvelle page, surtout après avoir obtenu le numéro 9 et reçu un chaleureux accueil de ses coéquipiers dans le vestiaire.

Harry Maguire l'avait défendu en août dernier, affirmant que son maintien constituerait un apport important pour l'équipe : « Nous espérons que Marcus restera, car il serait un joueur précieux pour nous. Il peut améliorer le rendement de l'équipe, il représente une grande menace pour les adversaires, et j'ai joué de longues années à ses côtés, je connais bien ses qualités. »

Michael Carrick lui a également donné l'occasion de faire ses preuves, mais l'attaquant anglais n'a pas réussi à afficher le niveau attendu, son retour se transformant rapidement en une nouvelle désillusion.

Rashford sans buts : l'absence aggrave la crise

Après 8 matchs, dont 6 disputés comme titulaire, Rashford n'a inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive, un bilan qui reflète l'ampleur de ses difficultés offensives. Pire encore, Manchester United n'a remporté qu'une seule victoire dans les matchs auxquels il a pris part, aux dépens d'Ipswich Town sur le score de 5-2 le 30 août.

Il y a deux semaines, Carrick avait tenté d'alléger la pression sur le joueur, soulignant qu'il apportait certaines choses positives, mais qu'il avait été affecté par un léger problème physique l'ayant empêché de rejoindre l'équipe d'Angleterre.

L'entraîneur avait déclaré : « Marcus a livré une bonne performance à bien des égards. Il souffrait d'une légère blessure lorsqu'il a dû se retirer de la liste de la sélection, et nous devions gérer la situation avec prudence. Il ne reçoit pas assez de soutien, mais il se déplace bien, se trouve aux bons endroits et crée quelques occasions. Et s'il continue à travailler de cette manière, il finira par en être récompensé. »

Mais les choses ne se sont pas améliorées, Rashford se contentant d'une seule minute de jeu face à Tottenham le 10 octobre, avant de manquer les rencontres suivantes, après être resté sur le banc des remplaçants contre Leeds United, puis de s'éloigner de l'équipe lors de trois matchs consécutifs en raison d'un problème chronique à la hanche, dont il souffre depuis le début du mois d'octobre.

La crise de Rashford ne se limite pas à la baisse de son niveau ou à sa blessure, elle s'étend à l'avenir même du staff technique, le joueur pouvant se retrouver dans une situation totalement différente si la direction de Manchester United décidait de limoger Carrick et de recruter un nouvel entraîneur.

Le maintien de Rashford à Old Trafford était en grande partie lié à la volonté de Carrick de compter sur lui durant la saison en cours, mais tout changement à la tête du staff technique pourrait rouvrir le dossier de son départ et placer de nouveau l'attaquant anglais face à un avenir incertain, alors qu'il espérait que son retour marque le début de la reconquête de son éclat perdu.