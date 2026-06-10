Blatter critique la FIFA : la Coupe du monde ne devrait pas se tenir aux États-Unis

Joseph Blatter, l’ancien président de la FIFA, a vivement critiqué son successeur Gianni Infantino au sujet de l’exclusion de l’arbitre somalien Omar Artan, refoulé aux États-Unis et renvoyé chez lui peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Dans des propos rapportés par le journal français « L'Équipe », Blatter a déclaré que la situation était « incroyable et absurde », estimant que la FIFA violait l'un de ses principes fondamentaux en autorisant l'organisation du tournoi dans un pays qui refuse l'entrée à un arbitre international.

Il a ajouté : « Lorsqu’un pays se voit confier l’honneur d’organiser la Coupe du monde, deux règles sont indispensables : la sécurité et la garantie de visas d’entrée pour tous les responsables de la FIFA. Or, il n’y a rien de plus officiel qu’un arbitre. Si un pays refuse l’entrée d’un arbitre, c’est un problème grave, et la compétition ne devrait pas s’y dérouler. »

L’incident est survenu à l’aéroport de Miami, en Floride, alors que l’arbitre international Omar Artan, membre de la délégation officielle du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, se présentait pour entrer sur le territoire américain. Les autorités migratoires l’ont toutefois déclaré « indésirable » et renvoyé immédiatement à Mogadiscio, capitale de la Somalie.

Sepp Blatter, qui a dirigé la FIFA de 1998 à 2015, estime que la responsabilité première incombe à l’instance mondiale, accusant la direction actuelle d’avoir renoncé à ce principe. « On ne peut pas arrêter la Coupe du monde maintenant, mais c’est scandaleux… La FIFA a renoncé à un principe que le pays hôte n’a pas respecté », a-t-il conclu.

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De son côté, la FIFA s’est lavée de toute responsabilité, affirmant dans un communiqué laconique ne « pas intervenir dans les procédures d’immigration des pays hôtes ».

Blatter n’a pas arrêté là sa charge et a adressé une critique directe à Infantino, lui demandant de faire preuve de plus de fermeté face à l’administration américaine : « Le président actuel doit prouver qu’il est plus fort que son ami de la Maison-Blanche… Quand on laisse la politique prendre le dessus, c’est mauvais, et les autres fédérations devraient aussi protester. »

Malgré la virulence de ses propos, Blatter semblait de bonne humeur et a déclaré en plaisantant : « Je ne suis plus aussi mobile qu’avant, mais j’ai encore toute ma tête… Je vais bien, je suis heureux, j’ai une télévision aussi grande qu’un terrain de football et je vais regarder la Coupe du monde, car le football, c’est ma vie. »

À 90 ans, il a conclu : « Je ne suis pas toujours satisfait de ce qui se passe, mais je n’ai plus le pouvoir de changer quoi que ce soit. »