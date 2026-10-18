Billets épuisés en 13 minutes : la visite de Messi rend les Espagnols fous

Les billets pour l'événement auquel participera l'Argentin Lionel Messi dans la ville espagnole d'Oviedo, jeudi prochain, se sont écoulés en seulement 13 minutes, après que le nombre de personnes en attente dans la file d'attente électronique a dépassé les 16 000, un engouement qui reflète l'ampleur de l'intérêt suscité par la rencontre avec la star de l'Inter Miami.

La Fondation Princesse des Asturies a mis en ligne, dimanche à 10 heures du matin, 4 700 billets gratuits pour assister à l'événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles accompagnant la cérémonie de remise des Prix Princesse des Asturies 2026, avant que la totalité des billets ne soit écoulée en un temps record.

Selon ce qu'a publié le journal Marca ce dimanche, le pic de connexions pour l'obtention de billets a atteint 16 200 personnes simultanément sur le site Internet de la fondation.

Messi doit participer, jeudi, à un événement destiné aux enfants et aux jeunes au Palais des sports de la capitale régionale des Asturies, et ce un jour avant de recevoir le Prix Princesse des Asturies du sport.

Le prix avait été décerné à la star argentine en reconnaissance de sa carrière sportive exceptionnelle, ainsi que de ses efforts humanitaires continus pour favoriser l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les enfants les plus démunis.

Outre les détenteurs des 4 700 billets qui ont pu réserver leur place dimanche, l'événement accueillera 1 500 membres de la communauté éducative, qui ont pris part à l'activité « Le jeu du numéro 10 », dans le cadre du programme culturel « Prends la parole » organisé par la fondation.

Cet événement s'inscrit dans une série d'activités culturelles accompagnant les prix cette année, qui ont elles aussi connu un fort engouement : les billets des deux concerts gratuits que donnera la chanteuse américaine Patti Smith dans les villes de Gijón et d'Oviedo se sont écoulés en quelques minutes.

Le nombre de places autorisées a également été atteint pour un événement d'observation nocturne à Oviedo, avec la participation de l'astronaute américaine Christina Koch, qui évoquera les grandes étapes de sa carrière et les expériences qu'elle a vécues lors de ses missions spatiales.