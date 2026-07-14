Selon la presse, la star croate Luka Modrić envisagerait de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale, suite au retour de Slaven Bilić à la tête de la sélection nationale.

L’ancienne star du Real Madrid envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière internationale, mais la nomination d’un sélectionneur en qui il a pleinement confiance l’a incité à prendre du recul et à réévaluer sa décision de raccrocher les crampons.

Les deux hommes ont déjà collaboré lors du premier passage de Bilic sur le banc croate, et une solide amitié les unit : ils dînaient régulièrement ensemble lorsque l’entraîneur se rendait à Madrid.

Modrić était informé des négociations menées par Bilic pour succéder à Zlatko Dalić, et il avait alors laissé entendre que la poursuite de sa carrière resterait d’actualité si son ami prenait les rênes, ce qui s’est concrétisé.

Le capitaine croate peut donc prolonger son parcours international sous les ordres de son ancien mentor, selon le quotidien espagnol AS.

Parallèlement, des rumeurs ont évoqué un possible retour au Real Madrid, mais le club merengue ne s’est pas manifesté auprès du joueur.

En revanche, Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de l’AC Milan, a pris contact avec le milieu de terrain et lui a fait part de son souhait de l’intégrer à son projet chez l’ancien champion d’Europe. Modrić n’a pas encore commenté cette approche, bien que la saison des Rossoneri ne se soit pas conclue comme prévu. Le joueur et sa famille se sentent par ailleurs très à l’aise dans leur vie milanaise.