Les supporters de Galatasaray ont adressé un avertissement enflammé au Barça avant le choc de la Ligue des champions, avec un message unique qui terrifie l'Europe depuis des décennies : « Bienvenue en enfer », en référence à ce qui attend les Blaugrana à l'intérieur du stade Ali Sami Yen - Rams Park, l'une des enceintes les plus hostiles et les plus redoutées pour les équipes visiteuses du continent.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le stade de Galatasaray, officiellement connu sous le nom de complexe sportif Ali Sami Yen - Rams Park, est réputé comme l'un des terrains de football les plus hostiles aux équipes visiteuses. Bien que sa capacité ne dépasse pas 54 000 spectateurs et qu'il ait été inauguré récemment, en 2011, il se transforme en véritable volcan dès qu'un adversaire de renom s'y présente.

L'ancien stade était surnommé « l'enfer turc », une tradition dont la nouvelle enceinte a hérité : les supporters y accueillent les équipes visiteuses avec une immense mosaïque déployée dans les tribunes où l'on peut lire « Bienvenue en enfer ». Le nom d'origine du stade renvoie au fondateur du club turc, Ali Sami Yen, avant qu'il ne porte à l'époque moderne le nom du sponsor principal, « Rams Global », une multinationale très influente opérant principalement dans le secteur de la construction.

131 décibels : les données qui confirment « l'enfer turc »

Le surnom d'enfer n'est pas né de rien, les chiffres le confirment. Le journal espagnol rappelle que le 18 mars 2011, lors d'un derby historique contre le rival Fenerbahçe, les supporters de Galatasaray ont établi un record mondial du niveau sonore dans un stade de football à l'époque, avec une intensité atteignant 131,76 décibels, un vacarme colossal annoncé par le club lui-même, créant une ambiance bouillante qui pousse toujours son équipe vers la victoire.

Malgré tout cet enfer, le Barça possède de bons précédents qui l'empêchent de reculer à Istanbul : les Blaugrana, aguerris à ce type d'atmosphère, ont montré lors de leurs trois dernières visites qu'ils étaient capables de faire taire cet enfer.

Le 19 mars 2002, Barcelone, dirigé par Carles Rexach, s'est imposé grâce à un but de Luis Enrique en seconde période. La saison suivante, sous les ordres de Louis van Gaal, les Catalans ont signé un succès net 2-0 grâce aux réalisations de Kluivert et de Luis Enrique, dont le but était par ailleurs le 100e sous le maillot barcelonais.

Et en 2023, sur la pelouse du nouveau stade, lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Blaugrana se sont encore imposés grâce aux buts de Pedri et d'Aubameyang, confirmant que l'enfer turc pourrait ne pas suffire à arrêter la formation catalane.







