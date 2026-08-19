« Bien sûr, personne ne veut cela ici, à l’Ajax »

Davy Klaassen s’est confié à Ajax Life sur la situation actuelle de l’Ajax. Le milieu de terrain est notamment revenu sur la réception de sc Heerenveen, lors de laquelle une avance confortable de 2-0 a été dilapidée après la pause.

Klaassen ne sait pas si le coup de moins bien de dimanche est forcément lié à la condition physique. « Il y a aussi d’autres facteurs qui entrent en jeu. Nous avons eu une bonne préparation, intense. Je ne pense donc pas que la condition physique soit un problème. Dans les moments plus difficiles du match, il est important que nous fassions les bons choix, avec comme sans le ballon. »

Le vétéran a laissé derrière lui le match nul contre Heerenveen. Ce qui compte désormais, c’est la première confrontation avec le FC Sion en barrages de la Conference League. Klaassen sait à peu près ce qui l’attend jeudi en Suisse.

« Le staff technique nous prépare ces jours-ci aux forces et aux faiblesses spécifiques du FC Sion. Nous voulons obtenir un bon résultat comme prochaine étape vers la phase principale. C’est notre objectif », a déclaré un Klaassen combatif, conscient que l’Ajax s’apprête à disputer une double confrontation cruciale en Europe.

« Une saison sans football européen, bien sûr que personne n’en veut ici », exprime Klaassen au sujet du sentiment qui habite le groupe de l’Ajax. « Je ne veux même pas y penser. Tout le monde est donc bien conscient de l’importance du match de jeudi. Cela dit, j’avais déjà ce sentiment lors des tours précédents. »

Klaassen a enfin tenu à exprimer son appréciation envers les supporters de l’Ajax, qui garniront une nouvelle fois jeudi un parcage visiteurs plein. « Un parcage visiteurs plein nous apporte du soutien, où que l’on soit. Et je trouve aussi magnifique de voir qu’il y a toujours autant d’Ajacides qui nous accompagnent. Je leur en suis très reconnaissant, car ce n’est effectivement pas rien d’être toujours là, encore et encore. »

L’Ajax donnera le coup d’envoi jeudi à 20 h 15 contre le FC Sion. Le match retour suivra une semaine plus tard à la Johan Cruijff ArenA.