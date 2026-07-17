Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, devrait être l’un des rares joueurs épargnés par la rotation que son sélectionneur, Didier Deschamps, compte mettre en place pour le match contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Bleus défieront l’Angleterre dimanche à minuit (heure locale) au Hard Rock Stadium de Miami, aux États-Unis, à l’occasion de la « petite finale » pour les places 3 et 4 de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne « Canal+ Foot », Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs rotations dans son onze de départ, les Bleus ayant été éliminés après leur défaite 0-2 contre l’Espagne en demi-finale.

Toutefois, selon la chaîne, Kylian Mbappé échappera à ce turnover : l’attaquant sera aligné d’entrée, alors qu’il brigue un deuxième titre consécutif de meilleur buteur de la Coupe du monde.

Avec huit réalisations, l’attaquant occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs, juste derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur du même total mais mieux loti en passes décisives (4 contre 3).

Mais la course au Soulier d’or n’est pas la seule raison qui pousse le sélectionneur à conserver son attaquant : il compte sur lui pour atteindre un objectif personnel, décrocher la troisième place lors de son dernier match à la tête des Bleus.

Deschamps quittera son poste après quatorze années à la tête des Bleus ; Zinédine Zidane, ex-coach du Real Madrid, lui succédera dès la fin du tournoi.