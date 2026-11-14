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Bernardo Silva occupe le devant de la scène au sein de la sélection du Portugal, après avoir endossé des responsabilités de leader à la suite du départ de Cristiano Ronaldo, devenant ainsi le capitaine de l'équipe en vertu de son nombre de matches internationaux, et ce à l'âge de 32 ans.

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Selon le quotidien espagnol « AS », le joueur du Real Madrid s'est exprimé lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Danemark, prévue aujourd'hui dans la ville de Braga, où il était assis aux côtés du sélectionneur Jorge Jesus.

Bernardo a évoqué le départ de Cristiano Ronaldo et a également parlé avec franchise de sa nouvelle situation au Real Madrid, alors qu'il n'a pas l'assurance d'être titulaire, affirmant sa volonté de saisir sa chance et son désir de retrouver un rôle influent au sein de l'équipe.

Bernardo a déclaré à propos de son ancien coéquipier : « La carrière de Cristiano a été longue, et j'ai eu l'honneur de jouer à ses côtés pendant 12 ans. Bien sûr, il y a beaucoup de tristesse, et ce jour devait arriver tôt ou tard. »

Il a ajouté : « Mais nous allons poursuivre notre parcours, en essayant d'honorer Cristiano et de le remercier pour tout ce qu'il a apporté à la sélection nationale. La nouvelle génération avance, comme cela se passe dans tous les aspects de la vie. »

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Bernardo a pris la responsabilité de mener la sélection portugaise, exprimant sa gratitude pour cette mission : « C'est un grand honneur. Cette responsabilité ne concerne pas un seul joueur, cela n'a jamais été le cas et ne le sera pas à l'avenir ; elle repose plutôt sur un groupe de joueurs expérimentés. »

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Il a poursuivi : « Nous ferons tout notre possible pour accueillir les joueurs les plus jeunes, veiller à ce que les choses se passent bien au sein du vestiaire, et maintenir un niveau de travail et d'engagement très élevé envers la sélection nationale. »

Le capitaine du Portugal a évoqué l'ampleur de la responsabilité que portait Cristiano Ronaldo : « Tout le monde connaît la responsabilité qu'implique la présence de Cristiano. Chaque fois qu'il descend sur le terrain, la plupart des personnes présentes dans les tribunes sont venues pour le voir. »

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Il a précisé : « C'est pourquoi les joueurs de notre sélection sont habitués à l'attention médiatique, à la pression et à la responsabilité au sein de leurs clubs, comme ils sont habitués à être montrés du doigt lorsque les choses ne se passent pas bien. Je ne vois pas cela comme un gros problème. »

Tout le monde veut jouer

Au sujet de sa situation actuelle depuis son transfert au Real Madrid, Bernardo a parlé avec franchise de la difficulté de ne pas jouer régulièrement : « C'est toujours difficile. Tout le monde veut jouer, et tout le monde veut être utile. »

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Il a ajouté : « J'ai eu l'habitude tout au long de ma carrière professionnelle d'être un joueur influent et de jouer en continu. Et quand je ne joue pas, c'est bien sûr difficile. »

Il a poursuivi : « L'entraîneur dispose de 27 joueurs, ce qui est un nombre élevé, alors que seuls 11 joueurs peuvent être sur le terrain en même temps. C'est une tâche extrêmement difficile, car il doit choisir au sein d'un groupe qui compte autant de talent. »

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Il a enchaîné : « Ce que je peux garantir de mon côté, c'est que je donnerai toujours le meilleur de moi-même, et que je serai constamment prêt à essayer de progresser et d'aider l'équipe dans tout ce dont elle a besoin, que je joue 5, 10, 30 ou 90 minutes. Bien sûr, je souhaite jouer et me sentir un joueur utile. »

Bernardo a évoqué les changements survenus dans son style de jeu au cours des dernières années : « Je ne connais pas la raison exacte, mais je suis devenu aujourd'hui plus réservé et plus réfléchi, et totalement différent de ce que j'étais il y a 10 ans. »

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Il a indiqué : « Cela m'a conduit à jouer à d'autres postes, et ma position est désormais un peu plus reculée au milieu de terrain. Mais je suis toujours disponible pour essayer d'aider la sélection nationale et mon club dans toute mission que l'entraîneur juge nécessaire. »

Il a développé : « C'est à l'entraîneur de répondre à cette question. Je pense qu'il me voit comme un joueur de poste 8 ou 10, c'est-à-dire un trait d'union entre la défense et l'attaque, et non comme un ailier en premier lieu. »

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Il a conclu : « Il s'agit de trouver l'équilibre entre la défense et l'attaque, de contribuer aux transitions, et d'aider l'équipe dans le pressing et les tâches défensives dans les zones reculées. Un joueur capable de faire un peu de tout, c'est ce que l'entraîneur attend de moi. »