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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDGetty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Bernardo Silva rassure le Real Madrid, la blessure de ce joueur inquiète

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Les examens médicaux ont tranché la question de la participation de Bernardo Silva avec le Real Madrid face au Celta Vigo : ils ont confirmé que le joueur ne souffre d'aucune blessure.

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Selon le quotidien espagnol « AS », les examens passés par Bernardo Silva dès son retour au centre d'entraînement de Valdebebas ont écarté toute blessure. Le Portugais sera donc à la disposition de José Mourinho pour la réception du Celta Vigo, prévue samedi prochain.

Les inquiétudes concernant l'état de Bernardo Silva se sont rapidement dissipées, après que le joueur a quitté le rassemblement de sa sélection dimanche, en raison de douleurs musculaires ressenties en fin de rencontre face au Danemark.

L'international portugais n'avait disputé que 11 minutes samedi, lors du premier match de sa sélection, au cours duquel il a inscrit le but de la réduction du score. Le Portugal s'est lourdement incliné face au Danemark (1-4).

Mais l'inquiétude est montée d'un cran dimanche, lorsque la Fédération portugaise de football a annoncé que le joueur était retiré du groupe pour le match prévu mardi face au pays de Galles, à la suite d'examens médicaux réalisés sous la supervision du staff médical de la sélection.

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Toutefois, les douleurs musculaires dont a souffert Bernardo Silva ne l'empêcheront pas de disputer la rencontre face au Celta Vigo samedi, si Mourinho décide de faire appel à lui.

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21 nov. 2026

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Le Portugais est devenu l'un des éléments incontournables dans les plans de l'entraîneur, Mourinho ayant trouvé en lui une pièce essentielle pour apporter équilibre et efficacité au jeu de son équipe.

Bernardo Silva s'est imposé comme titulaire lors des 5 derniers matchs du Real Madrid, et la paire qu'il forme avec Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain constitue l'une des principales raisons de l'embellie que connaît la Maison blanche ces derniers temps.

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En revanche, tous les regards se tournent désormais vers l'état de Tchouaméni avant le match contre le Celta Vigo, sa condition physique continuant d'être gérée avec prudence, tandis que le club attend l'évolution de sa récupération au fil de la semaine.

Tchouaméni est rentré du rassemblement de l'équipe de France sans avoir disputé la moindre minute, après avoir été contraint mardi de quitter l'entraînement à Clairefontaine en raison de douleurs dans le haut de la cuisse droite.

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Il s'agit de la même zone qui l'avait fait souffrir pendant la Coupe du monde, ce qui a poussé la Fédération française à le libérer du reste du rassemblement et à l'autoriser à regagner Madrid pour poursuivre sa récupération au centre de Valdebebas.

Une trêve internationale sans pertes supplémentaires

Pour l'heure, le Real Madrid et Mourinho n'ont connu aucune autre alerte durant cette trêve internationale, en dehors des cas de Bernardo Silva et de Tchouaméni.

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Hormis ce duo, la moitié des 16 autres internationaux ayant rejoint leur sélection ont déjà terminé leurs obligations internationales.

Ce groupe comprend Dean Huijsen et Cucurella avec l'Espagne, Trent Alexander-Arnold et Jude Bellingham avec l'Angleterre, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé avec la France, ainsi qu'Arda Güler avec la Turquie.

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Les Pays-Bas de Denzel Dumfries joueront lundi, tandis que les matchs de mardi verront entrer en lice le Brésil, avec Vinícius Júnior et Endrick, la Côte d'Ivoire de Diomande, l'Espagne des moins de 21 ans avec Thiago et Espí, le Maroc de Brahim Díaz et l'Uruguay emmené par Fede Valverde.

Valverde sera le dernier joueur à regagner Madrid, l'Uruguay disputant sa rencontre aux premières heures de la matinée de mercredi.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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