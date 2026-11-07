Le Portugais Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, a critiqué l'arbitrage lors de la rencontre face à Valence, qui s'est soldée par une victoire du club merengue sur le score de trois buts à zéro, ce samedi soir au stade de Mestalla, dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Silva a déclaré, lors de propos tenus à la presse après le match : « Valence a joué avec une grande agressivité, une agressivité extrême, car l'arbitre leur a permis d'être agressifs. »

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Les propos du joueur du Real Madrid sont intervenus à la suite d'un match marqué par de durs tacles des joueurs de Valence, qui ont écopé de nombreux cartons jaunes, tandis que le capitaine de l'équipe, José Gayà, a été expulsé par un carton rouge direct à la 79e minute, après son intervention sur Kylian Mbappé.

Bernardo Silva a également évoqué son impatience de rejouer au stade Santiago-Bernabéu, en déclarant : « Nous avons hâte de retrouver le Bernabéu et de poursuivre notre série de victoires là-bas. Je sais que les supporters nous attendent eux aussi. »

Il est à noter que Silva est devenu le nouveau capitaine de la sélection du Portugal, après l'annonce par son coéquipier, la légende Cristiano Ronaldo, de sa retraite internationale, sur fond d'une crise avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Federico Valverde avait ouvert le score en faveur du Real à la 28e minute, avant qu'Arda Güler n'ajoute le deuxième but des visiteurs à la 36e minute, puis Mbappé a complété le triplé à la 75e minute, permettant au club merengue de se hisser à la deuxième place du classement de la Liga avec 30 points, à égalité avec le leader, le Barça, qui affrontera dimanche son hôte, l'Atlético Madrid, troisième avec 28 points.