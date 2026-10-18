Bernal brise le silence après l'incident avec Yamal

Facundo Bernal, joueur du Real Betis, s'est excusé pour son expulsion lors du match de son équipe face au Barça, après avoir porté deux coups de tête à Lamine Yamal à la 54e minute.

Le Betis s'est incliné (2-5) sur sa pelouse de "La Cartuja", dans une rencontre marquée par une large polémique arbitrale liée à cette expulsion, mais aussi à l'annulation d'un but du club andalou.

Le journal Marca rapporte que Bernal a écrit dans une story publiée sur son compte Instagram : "Je veux m'excuser auprès de mes coéquipiers et des supporters du Real Betis d'avoir laissé l'équipe à dix aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de réagir de cette manière, et j'aurais dû me contrôler sur cette action. J'en assume la responsabilité, et cela ne se reproduira pas."

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Selon le rapport de match, Bernal a saisi Yamal par le cou et lui a porté deux coups de tête successifs au visage lors d'un accrochage entre les deux joueurs, alors que le ballon n'était pas en jeu. L'arbitre Ricardo de Burgos a alors brandi le carton rouge à son encontre, tandis que Yamal a reçu un carton jaune.

Marca écrit : "L'action avait débuté après la chute de Fermín López sur la pelouse, avant le but d'Abde Ezzalzouli, Lamine étant intervenu pour défendre son coéquipier avant d'être victime de l'agression de Bernal."

Le quotidien a également rapporté les propos d'Héctor Bellerín, cadre du Betis, qui a confirmé que Bernal s'était excusé auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire : "Il y a une confiance totale entre nous pour parler des erreurs comme des réussites. Nous commettons tous des erreurs, et nous devons rectifier cela lors du prochain match, la tête froide, en montrant l'ambition et l'énergie que possède cette équipe."