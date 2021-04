Benzema se rapproche d'un record prestigieux

Karim Benzema se rapproche du record prestigieux de Raul, lui enchaîne les bonnes performances.

Lorsque le Real Madrid affrontera Liverpool lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue des champions mercredi, Karim Benzema aura une motivation supplémentaire.

En effet, l'attaquant français n'est qu'un but derrière Raul Gonzalez en termes de frappes en Ligue des champions, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club dans la meilleure compétition européenne.

Benzema en est à sa 17e saison dans la meilleure compétition européenne et a marqué 70 buts pendant cette période, Raul en étant assis sur 71.

Benzema n'est dépassé que par Cristiano Ronaldo, avec 105 buts en Ligue des champions en tant que joueur du Real Madrid (134 au total), et par 120 de Leo Messi. À la troisième place, Robert Lewandowski, avec 73 buts.

On dit souvent que Benzema est simplement sur un tel nombre de buts en raison des années où il a joué, mais les statistiques montrent qu'il a une meilleure moyenne que Raul.

L'ancien attaquant légendaire des Blancos a eu besoin de 142 matchs et 12013 minutes pour atteindre 71 buts (un but toutes les 169,1 minutes). Le Français a disputé 127 matches et inscrit 70 buts en exactement 9 000 minutes dans la compétition (un but toutes les 128 minutes).

Auteur d'une sublime "Madjer" en début de rencontre lors du Clasico contre le FC Barcelone samedi soir, Karim Benzema a parfaitement lancé les débats et inscrit son 19e but de la saison en championnat.

Cela lui a d'ailleurs valu quelques louanges de la part d'un ancien partenaire au Real. "Le meilleur attaquant de Liga a encore montré sa classe, mon gars Benzi", a commenté sur Twitter son ancien collègue l'Allemand Mesut Özil. "Très belle première mi-temps", a encore commenté Ozil.