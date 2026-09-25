Karim Benzema a démenti les rumeurs concernant l'annulation par la marque Nike d'une collaboration publicitaire qui était prévue avec lui, après la diffusion d'informations faisant état d'un revirement de la marque de sport américaine sur la réalisation d'une campagne promotionnelle avec la participation de l'ancien attaquant du Real Madrid.

Le journal « The Athletic » a rapporté que Nike avait annulé une séance photo prévue à Londres pour la marque « Cortez », après avoir examiné le passé de Benzema et conclu, selon ce récit, que sa personnalité n'était pas en accord avec les valeurs que représente l'entreprise.

Benzema a réagi à ces informations via son compte « Instagram », ce vendredi, en publiant une story dans laquelle il a écrit : « Fake news, mon amour », accompagnant sa formule de plusieurs émojis, dans son premier commentaire sur ce qui a été évoqué au sujet de la collaboration présumée.

Ces informations surviennent après la fin du contrat de Benzema avec Adidas, dans un contexte de rumeurs sur son passage chez Nike. Toutefois, la réponse du joueur place le récit de l'annulation de la campagne sous un démenti direct, sans qu'il ne fournisse de détails supplémentaires sur la réalité de ce qui s'est passé entre les deux parties.

Benzema est âgé de 38 ans et n'est actuellement lié à aucun club, tandis qu'aucun commentaire officiel n'a été émis, selon les informations disponibles, de la part de Nike pour clarifier sa position sur la collaboration ou pour savoir si la séance photo a réellement été annulée.